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Tres detenidos y más de cuarto kilo de cocaína incautada en Santa Elena

Dinero y otros elementos secuestrados, comprometen a los aprehendidos.
Policiales/Judiciales08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas de la tarde del sábado, como cierre de una investigación previa que venía llevando adelante personal de la División Drogas Peligrosas La Paz, en forma conjunta y coordinada con la Guardia Especial de esa Jefatura, se realizó un allanamiento.

Se precisó a Estación Plus Crespo que el procedimiento tuvo lugar en Barrio Hipódromo de la ciudad de Santa Elena, en el marco de una causa por Narcomenudeo, que se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación La Paz.

Los resultados fueron favorables. Secuestraron más de cuarto kilo de Clorhidrato de Cocaína, 600.000 pesos en efectivo, y otros elementos de utilidad para la investigación. Asimismo, la justicia ordenó la detención de tres personas, mayores de edad, que quedaron alojadas en la Jefatura.

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