Desconcentraron una fiesta clandestina con 400 participantes

En horas de la madrugada de este domingo, personal de la Dirección General de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, con colaboración policial, intervino en un evento festivo, que se desarrollaba bajo irregularidades.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el evento se realizó en un inmueble ubicado en calle Ibapoy, donde se encontraban aproximadamente 400 personas, en su mayoría menores de edad, al momento de interrumpir la fiesta.

Durante el procedimiento, personal municipal constató diversas irregularidades relacionadas con la cantidad de asistentes y la falta de condiciones de seguridad necesarias, procediendo a labrar la correspondiente acta de infracción.

Ante esta situación, se dispuso el cese de la actividad musical y la desconcentración progresiva de los concurrentes, con acompañamiento preventivo del personal policial, a fin de garantizar el orden y la seguridad.