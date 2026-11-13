Crespenses sobresalieron en el Festival del Gurí Entrerriano en Bovril
La ciudad de Crespo estuvo representada en la "47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano", que se realizó en Bovril el 6, 7 y 8 de noviembre.
Bailarines
Adrián Mateo Coronel Ruppel, Alison Giménez Hepp, Ámbar Nikole, Alegre Haberkorn, Anaclara Koch, Angel Emanuel Zanutti, María Candelaria Gerstner, Bautista Lionel Venitez, Carla Conrradi Bouerdet, Cielo Luján Gassmann, Delfina Aylen Gadea, Gianna Belén Kloster, María de los Angeles Pardo, Nicolás Gabriel Gassmann, Paulina Micaela Medrano Frickel y Rocío Belén Galliano.
Músicos y cantantes
Albertina Sánchez García, Ana Clara Brambilla, Belinda Izabella Plem Weller, Emma Dechand, Gabriel Monzón, Jazmin Abigail Plem Weller, Juan Ignacio Brambilla y Lorenzo Brambilla.
Delegados y docentes
Araceli Gotte, Jesica Salomón, Damián Rodríguez, Candela Ríos, Emanuel Retamar y Laureano Perulffi.
• RESULTADOS
-Conjunto Tradicional Primera categoría (mención especial)
Bautista Lionel Venitez
Gianna Belen Kloster
Maria Candelaria Gerstner
Nicolas Gabriel Gassmann
-Cuadro Argumental categoría única (segundo premio)
Adrián Mateo Coronel Ruppel
Alison Giménez Hepp
Ámbar Nikole Alegre Haberkorn
Anaclara Koch
Angel Emanuel Zanutti
Bautista Lionel Venitez
Carla Conrradi Bouerdet
Cielo Luján Gassmann
Delfina Aylen Gadea
Gianna Belén Kloster
María Candelaria Gerstner
María de los Angeles Pardo
Nicolás Gabriel Gassmann
Paulina Micaela Medrano Frickel
Rocío Belen Galliano
-Pareja Proyección Primera categoría (primer premio)
Anaclara Koch
Bautista Lionel Venitez
-Solista Canto Femenino Segunda categoría (primer premio)
Emma Dechand
-Solista Canto Masculino Segunda categoría (primer premio)
Lorenzo Brambilla
-Solista de Piano Segunda categoría (primer premio)
Ana Clara Brambilla
-Solista de Violín Primera categoría (primer premio)
Juan Ignacio Brambilla
-Conjunto Instrumental Segunda categoría (primer premio)
Albertina Sánchez García
Belinda Izabella Plem Weller
Gabriel Monzón
Jazmin Abigail Plem Weller