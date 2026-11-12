Spreáfico destacó la calidad de la Fiesta de la Avicultura y expresó su orgullo por Crespo

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura dejó una repercusión positiva en Crespo. Aunque todavía no se realizó una evaluación formal por parte de los organizadores, Andrés Spreáfico, director de Integración y Participación Comunitaria, compartió con Estación Plus Crespo sus primeras apreciaciones sobre el desarrollo de las tres jornadas.

“Ha sido una fiesta sumamente exitosa, con puntos para rescatar”, expresó, al tiempo que manifestó su orgullo por la propuesta artística y organizativa que presentó la ciudad.

“Parece soberbio lo que voy a decir, pero no se ve en este tipo de fiestas la calidad de una propuesta de tres días, tanto artística como organizativa. Para mí es lejos la mejor fiesta de la región”, afirmó Spreáfico, quien consideró que Crespo pudo ofrecer un acontecimiento de gran nivel tanto para sus habitantes como para quienes llegaron desde otras localidades.

Artistas que dejaron momentos inolvidables

Entre los aspectos destacados, Spreáfico hizo especial referencia a las actuaciones musicales y a la respuesta de los artistas frente a las condiciones climáticas que acompañaron el fin de semana.

Recordó especialmente la presentación de Joaquín Levinton y su banda, durante la noche del viernes, bajo la lluvia. “Fue un momento épico, te ponía la piel de gallina ver cómo tocaban, se mojaban y seguían adelante”, relató. Incluso comentó que desde la organización debieron asistir a los músicos con bebidas calientes para que pudieran mantener sus manos a temperatura adecuada durante el espectáculo.

También destacó lo sucedido el sábado, con bajas temperaturas, y el domingo la presentación de Soledad Pastorutti. Sobre su actuación, resaltó el profesionalismo, la energía y la conexión que logró establecer con el público.

El reconocimiento alcanzó también a los artistas locales que participaron durante las tres noches y a quienes formaron parte de la Peña Joven. En ese sentido, consideró que Crespo cuenta con propuestas musicales que merecen mayor proyección provincial y nacional.

En cuanto a la programación del domingo, valoró especialmente el espectáculo de la Orquesta Sinfónica junto a Juan Manuel Bilat, al que calificó como una propuesta de excelencia. También destacó la presentación de Los del Gualeyán y la participación de Runa Cuyay, grupo joven de Crespo que, según señaló, estuvo a la altura de una programación artística de primer nivel.

Expositores y empresas, protagonistas de una muestra de alto nivel

Otro de los puntos que Spreáfico consideró sobresalientes fue la exposición comercial e industrial. Destacó el compromiso de las empresas y los expositores, que realizaron importantes inversiones y trabajaron en la preparación de sus espacios.

“Había stands con mucha tecnología, propuestas de vanguardia, mucho diseño y esfuerzo. Además del dinero y los recursos, había mucha energía puesta por parte de todos o de la mayoría”, señaló a Estación Plus Crespo.

Para el funcionario, el nivel alcanzado por la muestra fue otro de los motivos de orgullo para la ciudad y una muestra del compromiso del sector privado con la Fiesta Nacional de la Avicultura.

El trabajo silencioso de cientos de personas

Spreáfico también puso especial énfasis en reconocer a quienes hicieron posible el desarrollo de la celebración desde distintos lugares, muchas veces sin tener la oportunidad de disfrutar de los espectáculos.

Mencionó a los empleados municipales, integrantes del equipo de gobierno, voluntarios, cocineros, clubes e instituciones que colaboraron con diferentes servicios.

En particular, destacó el trabajo de los 50 voluntarios que participaron de la organización y el compromiso demostrado durante las tres jornadas.

“Hubo cientos de personas trabajando, muchas de ellas sin cobrar un peso, en función de esta gran fiesta”, remarcó. También reconoció la dedicación de los cocineros voluntarios, quienes acompañaron con entusiasmo todo el proceso previo y el desarrollo del evento.

Para el director de Integración y Participación Comunitaria, ese esfuerzo colectivo constituye uno de los aspectos más importantes que dejó esta edición.

La próxima Fiesta Nacional de la Avicultura será en noviembre de 2028

En el diálogo con Estación Plus Crespo, Spreáfico también se refirió a la continuidad de la celebración. La próxima edición ya tiene fecha anunciada: 10, 11 y 12 de noviembre de 2028.

El funcionario señaló que, por ahora, será momento de descansar y comenzar a pensar en la próxima convocatoria, aunque aclaró que en el medio habrá un cambio de gobierno municipal y que la continuidad del equipo organizador dependerá del resultado electoral y de las decisiones de las futuras autoridades.

No obstante, destacó el papel de la Asociación Civil Crespo, Capital Nacional de la Avicultura, como institución que seguirá siendo garante de la realización de la fiesta. También mencionó que la entidad tendrá renovación de autoridades durante el próximo año.

El espectáculo de Bilat y la Sinfónica podría volver a presentarse en Crespo

Finalmente, Spreáfico anticipó que existe la intención de que los crespenses puedan disfrutar nuevamente del espectáculo de Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica, que fue uno de los momentos destacados de la programación del domingo.

Explicó que se están analizando distintas alternativas para su presentación, entre ellas el anfiteatro del lago, pero podría ser algún lugar cerrado como el salón del Colegio Sagrado Corazón, el Salón Esperanza o el Castillo, teniendo en cuenta las condiciones técnicas que requiere la producción.

La propuesta incluye un importante despliegue escénico y un trabajo de mapeo audiovisual que permite integrar el espectáculo con el espacio donde se desarrolla. Según explicó, la presentación realizada durante la Fiesta de la Avicultura no incluyó todos los componentes de una producción más amplia.

El proyecto propone un recorrido artístico por el cancionero de Jorge Méndez, a quien está dedicado el homenaje.

“Seguro lo vamos a hacer en Crespo. Deberíamos definir solamente la fecha”, aseguró Spreáfico, dejando abierta la posibilidad de que el público local vuelva a disfrutar de esta propuesta artística.