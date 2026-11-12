Anuncian una remodelación de veredas del microcentro de Crespo

El Ejecutivo logró la aprobación unánime en el Concejo Deliberante, de un ambicioso proyecto de remodelación de veredas; que en forma anexa puntualiza en detalles que buscan mayor comodidad para los transeúntes y disminuir la velocidad de los vehículos.

Estación Plus Crespo accedió a la ordenanza aprobada, en la que se determina el microcentro a las manzanas comprendidas por el polígono contenido por las calles: Güemes - Otto Sagemüller - Independencia - Humberto Seri - Urquiza.

Si bien el plan abarca a todo ese sector, la primera etapa estará focalizada en la principal zona comercial: "El proyecto que se sancionó en el Concejo es para una intervención sobre el microcentro de la ciudad, que se aprovechó también para definirlo, delimitarlo. Será una interacción entre lo público y lo privado, para mejorar el microcentro. Concretamente se iniciará por calle San Martín -desde Yrigoyen hasta Belgrano-, en ambas aceras. Hace muchos años que no se trabajaba sobre nuestra calle San Martín, y creemos que es necesario acompañar al comerciante, a los negocios que están sobre el centro, para que cada vez se arraiguen más. Crespo es un polo de servicios muy importante, y hace más de 30 años que no se hace ningún tipo de intervención en esta zona", contextualizó a Estación Plus Crespo el intendente Marcelo Cerutti.

Objetivos y obras

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, referenció: "Es un proyecto elaborado hace un largo tiempo, que fue tomando forma; fuimos escuchando a los vecinos, se hizo de manera participativa, justamente porque lo que queremos todos es una ciudad accesible y segura. Se estudiaron los calibres de las calles, los medios de movilidad, y se plantearon criterios urbanos y arquitectónicos, para atender a personas con movilidad reducida -no sólo por discapacidad motríz o visual, sino también padres que trasladan a sus niños en cochecito, por ejemplo-. Hubo varias premisas que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar. Días atrás se hizo una reunión participativa con comerciantes y frentistas de estas dos cuadras, para saber sus opiniones, mostrar el proyecto, y atender propuestas de modificación. Ya con la ordenanza, está dado el contexto administrativo para poder estar haciendo esta intervención el año que viene. En general, habrá recambio de pisos, se colocarán baldozas antideslizantes, se absorberán desniveles, haremos mejoras en los cruces peatonales, se van a generar sendas fototáctiles, se reducirán los cruces, y demás"

"Hoy en día esta zona de compras, de trámites, de mucha movilidad y circulación diaria, es un espacio diseñado más que nada para los vehículos. Consideramos que el peatón también tiene que poder desplazarse de manera segura y buscamos favorecer el comercio incluso, ya que recorrer el centro será más recreativo", apuntó la funcionaria.

César Franz, subdirector de Planeamiento y Obras Privadas, puntualizó a Estación Plus Crespo: "El ciudadano de Crespo tiene un arraigo muy grande al auto. Entonces, decidimos no tocar las plazas de estacionamiento con que hoy dispone el centro, sino que la intervención se va a realizar entre el cordón de la calle y la línea de edificación. Se va a levantar todo lo que existe en ese espacio, excepto los árboles y se hará una vereda nueva de 2 metros de ancho, con baldosa antideslizante y un camino de apoyo táctil para personas con problemas visuales. Se irán haciendo cintas verdes, respetando los árboles existentes, y se plantarán nuevos ejemplares. Los árboles que tengan algún problema estructural o estén enfermos, se van a sacar, pero la idea es mantener las especies arbóreas y poner nuevas. En lo que son las 3 esquinas de San Martín -Yrigoyen, Moreno y Belgrano-, se va a hacer una reducción de bocacalle. Lo que buscamos con esto es que las personas que caminen por el centro, comiencen a tener protagonismo y puedan desplazarse de manera segura. Actualmente se circula a una velocidad muy elevada, entonces reduciendo las bocacalles, el tránsito vehicular será más lento y, dará más seguridad a los peatones. Esta propuesta lleva incorporación de equipamiento urbano, se van a instalar bancos, cestos de residuos, bicicleteros nuevos e iluminación peatonal".

Plazos

Franz sostuvo que "los plazos van a depender de la empresa que se contrate, por averiguaciones, sabemos que puede ir desde el mes y medio a los cuatro meses. También varía en base a la cantidad de gente que ponga la empresa que realice la obra, y los plazos que nosotros establezcamos. El tránsito va a seguir funcionando, por ahí se van a cortar las aceras sobre las que se trabaje, pero será lo más medido posible. Es una ciudad que se merece tener un centro acorde al resto de la ciudad", destacó.

Respaldo del Centro Comercial

Leonardo Diez, presidente de la institución que nuclea a los comerciantes de la ciudad, dijo a Estación Plus Crespo: "La repercusión ha sido muy buena. A nivel institucional, celebramos que se estén haciendo este tipo de intervenciones. Nos parece sumamente importante. De hecho, lo hemos hablado en las reuniones mantenidas, que el impacto lo tenemos medido a través de otros centros comerciales donde se ha realizado y repercute directo en las ventas. Al relentizar el tránsito también, eso impacta directamente en las ventas. Incentivamos a los comerciantes a que se sumen, no sólo a los que están en esa área, sino a todos, pensando que es un espacio común. Lo vivimos cuando se hacen eventos importantes, como la Feria Navideña, por ejemplo. Sabemos que Crespo tiene una plaza comercial que es visitada por vecinos de otras localidades, y si nosotros embellecemos ese centro, directamente va a ser positivo para todos".

"Cuando hay inversión pública, también incentiva al privado, al comerciante, a que mejore también su infraestructura, sus vidrieras, su propia iluminación", resaltó.

Pagos

"El monto total de obra que tenemos presupuestado a fecha septiembre, es de $450 millones", hizo saber Franz respecto de la primera etapa a realizar sobre dos cuadras de calle San Martín. Agregó: "Obviamente, habrá un ajuste por estos meses hasta que se haga la licitación, pero ronda más o menos en esa cifra".

La remodelación es subsidiada: el 70% afrontará la Municipalidad de Crespo y el 30% deberá ser abonado por cada propietario, conforme la superficie que le corresponda.

Cómo funcionará la oposición a la remodelación

Existen frentistas que por complicaciones económicas, por haber renovado su vereda hace poco tiempo o porque se encuentra en buenas condiciones -entre otros motivos-, podrían no estar de acuerdo con el plan a ejecutarse. Para esos casos, "se abrirá un Registro de Oposición y en el caso de que el 40% no quieran afrontar la obra, en esa cuadra no se llevará adelante. Es el 40% sobre la longitud lineal (metros de intervención), no sobre cantidad de frentistas", aclaró Franz.

"Si la persona está de acuerdo, no es necesario que se presente. Sólo debe hacerlo aquel que se opone, con un plazo de 15 días hábiles administrativos, desde que se los notifica. Si no se reúne el 40%, la obra se va a llevar adelante igualmente y cada uno deberá afrontar el pago correspondiente", explicó.