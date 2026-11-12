Básquetbol: Unión se despidió del torneo

La Asociación Paranaense de Básquetbol le puso punto final a la fase regular del torneo clausura. En la última fecha, Unión visitó a Talleres de Paraná y fue derrotado por 90-69.

El primer cuarto fue de trámite parejo y con el último tiro, los paranaenses se ponían en ventaja por un punto (24-23). Promediando el segundo parcial, los locales comenzaron a sacar ventajas y se fueron al descanso largo ganando por siete puntos (45-38).

En el tercero, se vio la menor producción goleadora de Unión y la mejor de Talleres. Esto le permitió al rojo llegar al último cuarto triunfando por veintitrés puntos (73-50). El Verde mejoró su producción goleadora y culminó ganando el cuarto (17-19), pero quedó lejos de la remontada. El marcador final fue de 90-69 para los locales. De esta manera Unión se despidió de la competencia con dos victorias y nueve derrotas.

Formaciones

Talleres (90): Fausto Bria (16), Maximiliano Vidal (8), Fausto Montenegro (3), Pablo Bandeo (14), Marco Godoy (2), Farid Cura (1), Valentino Sabatini (10), Nazareno Arrúa (2), Pietro Oprandi (3), Tobías Motura (13), Matías Stival (13) y Juan Dreiszigacker (5). DT: Nadia Carrero.

Unión (69): Manuel Robles (17), Martín Porrchneg (13), Álvaro Pereyra (21), Juan Manuel Copetti (2), Santiago Gelroth, Alfredo Mercado (3), Lucas Morales (2), Fantino Wagner y Alan Cardozo (11). DT: Juan Gastaldo.

Posiciones

Sionista 22 (11-0)

Recreativo 21 (10-1)

Quique 19 (8-3)

Olimpia 18 (7-4)

Ciclista 18 (7-4)

Estudiantes 17 (6-5)

Paracao 16 (5-6)

Talleres 15 (4-7)

Rowing 14 (3-8)

Unión 13 (2-9)

Patronato 13 (2-9)

San Martín 12 (1-10)

Cuartos de final

Sionista - Talleres

Olimpia - Ciclista

Recreativo - Paracao

Quique - Estudiantes