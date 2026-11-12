La construcción no logra recuperarse y la venta de materiales acumula cinco meses de caída

La construcción todavía no consigue consolidar la recuperación que esperaba el sector. La venta de materiales acumula cinco meses consecutivos de retroceso y los empresarios advierten que la reaparición del crédito hipotecario no alcanza para impulsar una reactivación generalizada. La falta de poder adquisitivo, las tasas de interés, el costo de edificar y la cautela de los inversores mantienen limitada la actividad, con menos obras nuevas y refacciones que todavía no recuperan el movimiento.

El Índice Construya mostró en octubre una caída del 3,53% respecto de septiembre, en términos desestacionalizados, y un retroceso del 9% frente al mismo mes de 2025. Con ese resultado, los despachos de las empresas fabricantes de materiales acumularon cinco meses consecutivos de bajas. En los primeros diez meses del año, la contracción interanual llegó al 2,3%.

El costo de construcción ya supera los u$s1.600 por m2 solo para ejecutar la obra, sin sumar el valor del terreno, honorarios profesionales, derechos municipales ni otros gastos. Esa cifra condiciona tanto a los desarrolladores, que deben evaluar la rentabilidad de los emprendimientos, como a las familias que buscan ampliar o refaccionar sus viviendas. En varios casos, comprar una propiedad terminada resulta más conveniente que ingresar en un proyecto desde el pozo.

Pedro Brandi , presidente del Grupo Construya, explicó que la demanda actual de materiales está concentrada principalmente en obras medianas y pequeñas. En cambio, hay pocos emprendimientos de gran escala y la actividad vinculada con refacciones, ampliaciones y autoconstrucción permanece deprimida.

Relacionó ese comportamiento con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Brandi comentó: "El aumento de las tarifas de los servicios públicos y del transporte, junto con la caída de los salarios frente a la inflación, redujo los recursos disponibles para encarar mejoras en las viviendas. A eso se suman las tasas de interés elevadas y los plazos cortos de devolución de los préstamos, que desalientan las decisiones de inversión".

El crédito hipotecario comenzó a recuperar presencia, pero todavía tiene una incidencia limitada sobre el nivel general de actividad. Brandi señaló que "los montos prestados aún son poco relevantes para traccionar al conjunto de la construcción". También advirtió que la rentabilidad de los emprendedores y constructores se mantiene baja, otro factor que demora el inicio de nuevos proyectos.

Menos obras y presión sobre las empresas

La caída de la demanda tiene consecuencias directas sobre fabricantes y distribuidores. Brandi sostuvo que hay menos obras y que numerosos proyectos postergaron su puesta en marcha. En ese contexto, las empresas enfrentan menores niveles de actividad y dificultades para sostener sus márgenes.

Según describió, "algunas compañías debieron reestructurar sus organizaciones, reducir turnos y puestos de trabajo, ajustar salarios y vender activos. La competencia de productos importados, que en algunos casos consideró desleal, profundizó las dificultades. La contracción de la demanda y el ingreso de esos productos presionaron sobre los precios, mientras los costos fijos continuaron sobre las estructuras productivas".

Pese al escenario, Brandi mantuvo una expectativa de mejora gradual. Los permisos de construcción registraron un fuerte crecimiento durante 2025 y en la primera mitad de 2026, hasta junio, una señal que podría anticipar el inicio de nuevas obras. A eso sumó la expectativa de una expansión paulatina del crédito hipotecario y del financiamiento comercial.

Las empresas que integran el grupo proyectaron un crecimiento del nivel de actividad del 5% para 2027. Sin embargo, Brandi aclaró que esa mejora dependerá de que se recupere la economía y de que los precios de venta de las unidades nuevas permitan recomponer la rentabilidad de los proyectos.

Desde el sector desarrollador, Damián Tabakman, presidente de la CEDU+AEV, planteó un escenario menos uniforme. Explicó que "no se frenaron los proyectos que ya estaban en marcha, aunque algunos emprendimientos previstos no llegaron a lanzarse y otros avanzaron más lentamente por el aumento de los costos.

Al mismo tiempo, destacó que hubo desarrolladores que aceleraron sus lanzamientos antes del año electoral y consiguieron buenos resultados comerciales. En particular, señaló que "los precios de las propiedades del segmento premium subieron y que el mercado convalidó esos valores, lo que permitió recomponer la rentabilidad de algunos emprendimientos".

El aumento de los costos, las tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo frenan las obras nuevas y las refacciones. El sector espera que el crédito impulse una recuperación más amplia

Tabakman reconoció que la incertidumbre política y financiera influye sobre las decisiones de inversión. Sin embargo, aclaró que el mercado inmobiliario no responde de manera lineal "a los movimientos financieros y que conviven estrategias diferentes: algunos inversores prefieren esperar, mientras otros aprovechan el momento para presentar nuevos proyectos".

También destacó la mejora en la colocación de créditos hipotecarios tras las medidas impulsadas por el Gobierno y la inyección de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Aunque esos recursos no financian directamente los emprendimientos, consideró que el mayor acceso al crédito puede ayudar de manera indirecta a dinamizar las operaciones inmobiliarias.

El crédito todavía no llega a quienes más lo necesitan

Desde la comercialización de materiales, Alejandro Guanzetti, director de la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), describió un movimiento todavía débil en las obras de menor escala, en especial en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, en La Plata hay pocos edificios en construcción, aunque las reparaciones y ampliaciones comienzan a mostrar una tendencia de recuperación, todavía lenta. Las condiciones climáticas también afectan el ritmo de los trabajos.

En cuanto al financiamiento, Guanzetti consideró que "las tasas se mantienen demasiado elevadas y los requisitos de ingresos que exigen los bancos quedan fuera del alcance de buena parte de las familias que necesitan un préstamo". A eso sumó el costo de construcción, que le resta atractivo a la inversión desde el pozo.

"Con respecto a los valores de construcción, sigue siendo más barato comprar terminado que entrar en un pozo, así que tampoco le interesa a los inversores", explicó.

El freno de la actividad también modificó la forma en que trabajan los corralones y las fábricas. Guanzetti señaló que las empresas redujeron sus estructuras para atravesar este período y que buscan evitar la acumulación de mercadería. En un contexto de baja inflación, los comerciantes prefieren concentrar sus compras en los productos que tienen mayor rotación.

El empresario advirtió que una recuperación repentina podría generar problemas de abastecimiento, porque parte de la capacidad productiva permanece detenida y las fábricas necesitan tiempo para volver a poner en marcha máquinas y turnos. Por eso, consideró que el aumento del trabajo debe ser paulatino y sostenido. También señaló como un problema la competencia de comercios que operan fuera del circuito formal, sin habilitación y con ventas sin IVA.

La industria del ladrillo trabaja por debajo de su capacidad

La menor demanda también golpea a la industria fabricante de ladrillos cerámicos. Eugenia Ctibor, directora de Cerámica Ctibor y secretaria de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), describió una situación preocupante, con pedidos más reducidos y decisiones de compra que se postergan.

La empresaria sostuvo que los cinco meses de caída no representan un dato aislado, sino la expresión de una construcción que todavía no encuentra un camino de recuperación sostenida. Además, advirtió que la industria cerámica tiene características que dificultan los ajustes rápidos: requiere inversiones importantes, consume mucha energía y necesita continuidad en sus procesos productivos.

La industria del ladrillo cerámico también siente la caída de la demanda. Las fábricas enfrentan menores pedidos y dificultades para sostener sus niveles de producción

"Tenemos fábricas, tecnología, trabajadores capacitados y capacidad para abastecer al mercado. Lo que falta es demanda y un contexto económico que permita poner esa capacidad en movimiento", planteó.

Los costos de producción representan otro obstáculo. El gas tiene un peso determinante en la fabricación de ladrillos cerámicos, al que se suman la electricidad, el transporte, el mantenimiento, los insumos y la estructura laboral. La logística también incide de manera significativa por el peso de los productos y su bajo valor relativo por unidad.

Ctibor explicó que, cuando la demanda cae, las empresas absorben parte de los aumentos y resignan rentabilidad para sostener las ventas. Sin embargo, advirtió que esa estrategia tiene un límite, porque sin márgenes suficientes se postergan inversiones, se demora la modernización y se debilita la generación de empleo.

En Cerámica Ctibor, una línea de producción permaneció detenida durante seis meses. Pese a esa situación, la empresa decidió mantener a todos sus trabajadores. La empresaria dijo que "preservar los equipos de trabajo implica cuidar el conocimiento técnico y la experiencia que requiere una actividad industrial que necesita años para formar personal capacitado".

Para revertir el escenario, consideró indispensable recuperar el crédito hipotecario y la obra privada, pero también avanzar con medidas que mejoren la competitividad de la producción nacional. Entre ellas mencionó "la reducción de la presión tributaria sobre la industria, el acceso a energía a precios competitivos, la mejora de la infraestructura y el financiamiento para las empresas".

La evolución de los próximos meses dependerá de que la recuperación del crédito se traduzca en operaciones concretas, que los permisos se conviertan en obras y que las familias recuperen capacidad para invertir en sus viviendas. Mientras tanto, la cadena de la construcción enfrenta un escenario de baja demanda, costos elevados y capacidad productiva ociosa.

Ctibor cerró que el desafío excede la coyuntura de las ventas y requiere una estrategia de largo plazo: "Un país no se desarrolla solamente con el orden en sus cuentas. Se desarrolla produciendo, invirtiendo, exportando y generando trabajo".

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