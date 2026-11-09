La Abadía Benedictina de Victoria tiene nuevo Abad

Este sábado, el sacerdote santafesino Rubén Darío Ojeda se convirtió en el Abad de la Abadía del Niño Dios, en Victoria.

Sucede en el cargo al victoriense Carlos Oberti, quien fue abad hasta 2021, cuando renunció al cargo. Entonces asumió interinamente como prior administrador Carlos Daniel Ambort. El nuevo abad se integró a la comunidad benedictina del monasterio de Victoria en 2018.

“Yo usaría la expresión pastorear, porque la palabra abad significa padre, y a este padre le toca hacer de pastor. Más que democrática, la comunidad benedictina es sinodal: caminamos juntos. Mi enfoque estará en la escucha, el compartir y el dialogar para que cada hermano se sienta parte valiosa”, contó el nuevo abad.

En septiembre pasado, el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, anunció la realización del capítudo conventual.

Realizada la elección, el nuevo abad fue instalado en su cargo y se realizó el rito de obediencia de los monjes y el canto del Te Deum en la Iglesia abacial.

“Como Iglesia diocesana estamos llamados a acompañar este acontecimiento eclesial, uniéndonos en oración con la Comunidad benedictina en estos meses de preparación espiritual, al tiempo que nos alegramos por este paso de Dios por la vida de nuestros queridos monjes benedictinos, pidiendo al Señor que sea también un momento de gracia para toda nuestra Iglesia de Gualeguaychú”, indicaron desde el obispado.

La abadía de Victoria estuvo a cargo actualmente del padre Carlos Daniel Ambort, que cumplió la función de prior administrador de la Abadía del Niño Dios, junto al abad emérito padre Carlos Oberti, consignó El Entre Ríos.