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Municipio entrerriano elevó a $2 millones la multa por escape libre

“Te va a costar más que la moto nueva”, fue el mensaje que le trasladó el intendente a los infractores. Advirtió que no quieren más motos alteradas para hacer ruido en las calles.
Entre Ríos08 de noviembre de 2026

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El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, anunció que el Municipio elevará a dos millones de pesos las multas por el uso de escapes libres en motos.

“Estamos cansados de los escapes libres que aturden, no dejan descansar a los niños, a nuestros adultos mayores y afectan la convivencia de todos”, expresó el jefe comunal en redes sociales, bajo la consigna "En Nogoyá, la tranquilidad no se negocia".

También adelantó que destruirán este tipo de artefactos decomisados en operativos de tránsito. “Si usás un escape ruidoso, la multa te va a costar más que una moto nueva. Vamos a reforzar los controles y ser firmes con quienes no cumplan las normas”, advirtió Schneider.

“Te invitamos a ponerte en regla. No esperes a que llegue la sanción. La calle es de todos. El respeto también”, dijo el intendente en su mensaje dirigidoa los motociclistas de la ciudad.

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