Encontraron una amenaza de tiroteo en una escuela entrerriana

La Escuela Secundaria N° 17 Martín Miguel de Güemes, ex Comercio 2 de Concordia, volvió a recibir una amenaza de tiroteo. Según informó el equipo directivo a las familias, la inscripción fue encontrada durante el primer recreo del turno tarde, en el baño de varones de la planta baja.

Ante la situación, la Dirección activó el protocolo correspondiente, que incluye la realización de una denuncia policial y la comunicación inmediata a las autoridades educativas. Además, informó que durante la jornada de mañana el establecimiento contará con custodia policial.

Desde la institución señalaron que ya mantuvieron conversaciones con los estudiantes y solicitaron a las familias que también dialoguen con sus hijos sobre la gravedad de estas expresiones, sus consecuencias y la responsabilidad que implica este tipo de acciones.

En el comunicado, el equipo directivo advirtió que estas amenazas pueden configurar un delito. También remarcó que afectan la convivencia y generan preocupación en toda la comunidad educativa, consignó Diario Junio.

en medio de una ola de mensajes intimidatorios que se extendió en otras escuelas de Concordia y otras provincias.

Las inscripciones, en su mayoría escritas en baños, advertían sobre supuestos tiroteos y en algunos casos incluían fechas concretas. En ese momento, se investigaba si los mensajes respondían a un desafío viral difundido a través de redes sociales.