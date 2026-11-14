Tremendo choque en Ruta 131: Un conductor fue rescatado por bomberos

Un siniestro vial de magnitud se produjo en la mañana de este sábado, sobre Ruta Nacional 131, a pocos metros del acceso Pte. Illia, de Crespo. La colisión y vuelco requirió la intervención de la policía, bomberos voluntarios, y el servicio de emergencias.

Conoció Estación Plus Crespo que 11:07, la guardia del cuartel recibió un llamado alertando sobre una tremenda colisión, entre un camión que transportaba gas licuado y un automóvil Peugeot 208.

Al arribar al lugar, las dotaciones bomberiles constataron que, producto del impacto, el conductor del automóvil se encontraba atrapado en el habitáculo, siendo necesario implementar una rápida tarea de rescate. De esta manera, pudo ser extraído y trasladado a un centro asistencial.

Por su parte, el camión terminó volcado sobre su lateral izquierdo, pudiendo el chofer salir por sus propios medios.

Las tareas de rescate y las medidas de seguridad correspondientes fueron ejecutadas por dos dotaciones que llegaron al lugar, con un total de siete bomberos.

Hasta este mediodía, la ruta permanecía totalmente cortada al tránsito, debido a la necesidad de establecer un perímetro de seguridad alrededor del camión siniestrado, teniendo en cuenta que transportaba gas licuado y que la unidad se encuentra volcada sobre uno de sus laterales.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "el corte se mantendrá hasta que se pueda realizar de manera segura el operativo de trasvase de la carga a otro camión y las maniobras necesarias para retirar y recuperar la posición original del vehículo. Todas estas tareas requieren condiciones estrictas de seguridad, por lo que no se habilitará nuevamente la circulación hasta que el procedimiento haya finalizado y se garantice que no existe riesgo para el personal interviniente ni para terceros".

En tal sentido, se solicitó desde Bomberos Voluntarios, que los conductores respeten el corte y eviten acercarse al sector del operativo.