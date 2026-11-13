Prófugo de la justicia se atrincheró en su casa, atacó a policías y casi provoca una tragedia

Un hombre fue detenido tras amenazar a policías con un cuchillo y provocar un incendio con una garrafa en una vivienda de Paraná. El episodio ocurrió este viernes 13 de noviembre, alrededor de las 8:05, en un domicilio ubicado en Salvador María del Carril al 19. La intervención requirió la presencia de Bomberos y grupos especiales de la Policía de Entre Ríos, que lograron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el personal de comisaría sexta acudió al lugar tras recibir un aviso de la División 911 sobre un hombre que se encontraba alterado en el interior de la vivienda y que, de acuerdo con la comunicación inicial, estaría bajo los efectos de estupefacientes. Al llegar, los efectivos constataron que el sujeto permanecía dentro de una habitación, portaba un cuchillo y manifestaba intenciones de agredir a quienes intentaran intervenir.

En medio del procedimiento, el hombre tomó una garrafa, abrió su llave de paso y acercó un encendedor, lo que provocó un incendio dentro del inmueble. Ante el riesgo generado, los policías solicitaron la intervención de personal especializado para controlar las llamas y reducir al involucrado.

Bomberos controlaron el incendio y grupos especiales ingresaron a la vivienda

Personal de Bomberos acudió al domicilio y logró sofocar el incendio, mientras que los grupos especiales de la Policía evaluaron las condiciones para ingresar al inmueble. Posteriormente, los efectivos realizaron una irrupción y redujeron al hombre mediante el uso de los elementos de intervención correspondientes.

El procedimiento concluyó con la aprehensión del hombre de 29 años, que sería de apellido Framulari, quien quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con el informe policial, el involucrado registraba un pedido de captura vigente y fue detenido en el marco de actuaciones por amenazas, daños y resistencia a la autoridad.

La Policía confirmó que no se registraron efectivos lesionados ni otras personas heridas durante el operativo. En tanto, se dispuso la elaboración de un informe sobre los daños ocasionados por el fuego en la vivienda.

Intervención de la Fiscalía y antecedentes del detenido

La fiscal Valeria Vilches, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tomó intervención en el hecho y ordenó la participación de personal de la Dirección General de Policía Científica para realizar tareas de fotografía y planimetría. También solicitó a Bomberos un informe sobre los daños materiales y dispuso el alojamiento del detenido en la Alcaidía Contravencional.

De acuerdo a los datos a los que accedió El Once, el sujeto habría estado vinculado a otros episodios de violencia registrados en Paraná. En 2015, su nombre apareció relacionado con reiteradas balaceras ocurridas en barrio Belgrano, en las que también habría resultado víctima.