El HCD homenajeará a la primera Comisión Directiva de ACADME

En el marco de los 50 años de vida institucional que está festejando la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza (ACADME), el Concejo Deliberante resolvió por unanimidad homenajear a la primera Comisión Directiva. Será un momento especial, en fecha próxima a definir.

Estación Plus Crespo presenció el sometimiento a votación de la propuesta. Ocurrió después de la fundamentación protagonizada por el concejal Sebastián Ramírez, quien manifestó: "Refiere a un momento muy significativo para nuestra comunidad: los 50 años de la creación de ACADME. Creo que esta conmemoración merece mucho más que recordar una fecha. Nos invita a mirar hacia atrás, a reconocer nuestra historia y, fundamentalmente, a valorar a aquellas personas que tuvieron la sensibilidad, la voluntad y el compromiso de dar los primeros pasos en un camino que marcaria un antes y un después para muchas familias de nuestra ciudad".

En tal sentido, reseñó que "en octubre de 1976, un grupo de personas decidió involucrarse frente a una realidad que necesitaba respuestas. En una época en la que la discapacidad estaba rodeada de muchos prejuicios, desconocimiento y barreras sociales, tuvieron la valentía de organizarse, trabajar y construir un espacio de oportunidades, contención y esperanza. Así nació ACADME, y junto con ella comenzó a gestarse una historia de compromiso comunitario que merece ser reconocida. Por eso, a través de esta resolución queremos homenajear especialmente a quienes integraron aquella primera Comisión Directiva, verdaderos protagonistas de esta iniciativa".

Primera Comisión Directiva

Presidenta: Rosa Monzón.

Vicepresidenta: Marisa de Saluzzio.

Secretaria: Beba de Méndez.

Tesorero: Pablo Méndez.

Vocales: Maria Luisa Lorenzón de Waigel (Yiye); Hna. Margarita Roskopf; Ercilia Hartman; Ester Sack y Estela Schroeder de Di Franco.

Asesores: Elsie de Duarte y Alberto Weiss.

Asesora Legal: Carmen de Canga.

"A cada uno de ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber sido parte de aquel comienzo, por haber creído que era posible construir algo diferente y por haber dejado una huella que trascendió su propio tiempo", resaltó el edil.

Continuó: "Esta historia está también profundamente ligada a la Escuela de Educación Integral de Gestión Privada N° 11 'Remedios Escalada de San Martin', que surgió paralelamente a ACADME, compartiendo una misma preocupación y un mismo objetivo: brindar educación, acompañamiento y oportunidades a las personas con discapacidad. Es importante dimensionar lo que significó aquella decisión hace cinco décadas. No se trataba solamente de crear una asociación o una institución educativa. Se trataba de abrir puertas, de reconocer derechos y de comenzar a construir una sociedad más sensible, solidaria e inclusiva".

Sebastián Ramírez aclaró que "este homenaje a la primera Comisión Directiva no debe entenderse como un reconocimiento exclusivo a quienes estuvieron en el origen. En nombre de ellos, se quiere hacer extensivo este reconocimiento a todas las personas que, durante estos 50 años formaron parte de ACADME, a quienes dedicaron su tiempo, su trabajo y su esfuerzo, a quienes asumieron responsabilidades, a quienes acompañaron de distintos lugares y a quienes hoy continúan sosteniendo esta institución".

Estarán reflejados en la distinción, cada Comisión Directiva, cada colaborador, docente, profesional, familia y persona que aportó su granito de arena para que este proyecto siguiera creciendo.

"Las instituciones tienen una historia, pero esa historia se construye todos los días, con el compromiso de quienes estuvieron, de quienes están y de quienes seguramente continuaran este camino. Hoy, 50 años después, podemos decir que aquella iniciativa dejo una huella profunda en Crespo. Una huella que se refleja en cada persona acompañada, en cada familia contenida, en cada oportunidad generada y en cada paso que nuestra comunidad ha dado hacia una verdadera inclusión", reflexionó Ramírez y agregó: "Como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de reconocer a quienes hicieron historia, pero también de mantener vivos los valores que inspiraron sus acciones".

Calificó de "justo y necesario" el reconocimiento que pretende darle valor a quienes "contribuyeron y contribuyen a sostener esta noble institución", manifestó.

Apelando al acompañamiento de sus pares -todos acompañaron con su voto-, el concejal concluyó su exposición diciendo: "Cincuenta años atrás, un grupo de personas tuvo un sueño y decidió transformarlo en una realidad. Hoy, ese sueño sigue vivo. Y el mejor homenaje que podemos hacerles es continuar trabajando para que la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad de cada persona, que sean siempre valores fundamentales de nuestra comunidad".