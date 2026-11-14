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Decretan el cierre temporal del balneario de Valle María

Por la crecida del río, la Municipalidad dispuso el cierre preventivo del Complejo Balneario Camping; ya que no están dadas las condiciones de seguridad para el público.
Entre Ríos14 de noviembre de 2026

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La Municipalidad de Valle María informó que, debido al acelerado incremento del nivel del río Paraná registrado durante los últimos días, y ante el avance de la creciente sobre distintos sectores del predio, se ha dispuso el cierre preventivo y temporal del Complejo Balneario Camping Municipal.

La evolución de este fenómeno ha provocado el anegamiento de diversos sectores del complejo, causando complicaciones para el normal funcionamiento de los servicios e instalaciones.

Debido a esta medida, el ingreso al predio permanecerá cerrado por lo que no estará permitido el acceso de personas, vehículos ni embarcaciones, ni la realización de actividades recreativas o de cualquier otra índole dentro de sus instalaciones. Asimismo, los servicios habituales del complejo permanecerán momentáneamente suspendidos, especificó diario Uno.

Desde el Municipio se aclaró que la decisión se adopta, fundamentalmente, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y visitantes, así como también preservar las instalaciones y los espacios que forman parte del complejo.

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