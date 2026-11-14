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Fue derivado a Paraná el conductor rescatado en choque de Ruta 131

Se precisó el estado de salud de los involucrados. Habían impactado un camión que transportaba gas licuado y un automóvil.
Crespo14 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Dos crespenses se vieron involucrados en un importante siniestro vial.

Concluidas las diligencias policiales, el Crio. Ppal. Mario Bertoli informó a Estación Plus Crespo: "Se tomó conocimiento de accidente de tránsito en Ruta 131, entre accesos Almafuerte y Pte. Illia; observándose que la colisión se había producido entre un camión Mercedes Benz -de transporte de gas licuado-, y un automóvil Peugeot 208".

"El conductor del rodado de menor porte debió ser asistido por bomberos voluntarios, para poder extraerlo del automóvil y posteriormente trasladarlo en ambulancia, siendo derivado a la ciudad de Paraná. Presentó heridas graves en su pierna izquierda", puntualizó Bertoli y agregó: "En cuanto al conductor del camión, fue trasladado a un centro asistencial local, por presentar dolencias; pero no revistieron mayor gravedad".

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La Fiscalia en turno dispuso el inicio de actuaciones, como así también la intervención de la Dirección General de Policía Cientifica, a los fines de realizar las pericias correspondientes.

WhatsApp Image 2026-11-14 at 11.41.51Tremendo choque en Ruta 131: Un conductor fue rescatado por bomberos

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