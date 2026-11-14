Localizan en San Benito una moto sustraída en Crespo

Una investigación policial concluyó con buenos resultados para el damnificado y la justicia.

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Mario Bertoli, precisó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 10:00 de este sábado, se hizo presente en la dependencia un ciudadano, con domicilio en calle Los Lapachos -Barrio San Cayetano-; manifestando que momentos antes había constatado la faltante de su moto Honda Wave. La unidad, de color rojo, estaba en el interior del domicilio, más precisamente en el patio trasero, el cual es abierto".

Además de la denuncia, aportó registros fílmicos del hecho. Valorando ese material, el funcionario agregó: "En forma inmediata, personal de esta dependencia inició tareas investigativas, analizando diferentes cámaras de la localidad, como asi también se irradió la novedad a las distintas dependencias de Paraná Campaña y ciudad de Paraná, por medio de la División 911. A raíz del entrecruzamiento de información, una comisión local se hizo presente en la localidad de San Benito, donde luego de un trabajo en conjunto con esa Comisaría, se logró dar con la moto en cuestión. Fue en horas del mediodia. Se encontraba en poder de un vecino, quien manifestó que dos muchachos se la habían dejado por un supuesto desperfecto mecánico, haciendo entrega voluntaria de la misma", confirmó Bertoli.

El jefe policial de Crespo sostuvo que "se procedió al secuestro y posterior entrega a su propietario".