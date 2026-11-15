Milei habló sobre 2027: "Para los que dudan, sí, voy por la reelección"

El presidente Javier Milei confirmó este sábado que competirá por un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027. Lo hizo durante la inauguración de una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de la Noche de los Museos.

“Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el mandatario al referirse al objetivo de que la Argentina alcance en 2031 acuerdos comerciales con el 90% del planeta.

Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Durante su discurso, vinculó la posibilidad de un nuevo mandato con la continuidad de su programa económico y la ampliación de los vínculos comerciales internacionales.

En ese sentido, mencionó los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, y planteó que el país debe profundizar su integración con los mercados internacionales.

Milei defendió la apertura económica y prometió más rebajas impositivas

El Presidente aprovechó la ceremonia para cuestionar el cierre de la economía argentina durante el último siglo y sostener que esa política limitó las posibilidades de crecimiento.

“En los cien años previos a nuestra llegada al Gobierno, lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres”, expresó.

Luego, explicó su postura sobre la relación entre el tamaño del mercado y el desarrollo productivo: “Cerrar la economía y achicar el tamaño del mercado, llámese 48 millones o 50 millones, pone un freno al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque obtura la división del trabajo”.

También ratificó que su administración continuará con la reducción de la carga tributaria. “Vamos a seguir bajando impuestos y, en todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos USD 500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda”, sostuvo.

La mirada de Milei sobre Manuel Belgrano

La exposición inaugurada se titula “Belgrano, la revolución de las ideas” y reúne documentos e imágenes inéditas seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia.

El recorrido propone conocer la faceta intelectual del creador de la Bandera Nacional, sus ideas anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar, incluido su paso por el Ejército del Norte.

Durante su intervención, Milei destacó la formación económica del prócer y lo presentó como un precursor de las ideas liberales en el Río de la Plata.

“Fue el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras”, afirmó.

El mandatario repasó las lecturas que atribuyó a Belgrano, entre ellas las obras de Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, François Quesnay y Ferdinando Galiani. Según su interpretación, el prócer entendía que la riqueza no dependía de los privilegios del poder ni de la acumulación de metales, sino del trabajo, la producción y el intercambio.

También destacó la importancia que Belgrano asignaba al mérito y la educación. “Sostenía que hay que premiar a quienes sobresalgan en sus exámenes, porque el mérito y no el favor es el motor del progreso de una sociedad”, señaló.

La idea central de su discurso quedó sintetizada en una definición sobre el prócer: “Belgrano era un impulsor del crecimiento económico”.

La primera participación activa de Milei en la Noche de los Museos

La inauguración formó parte de la programación de la Noche de los Museos y marcó la primera participación activa del Presidente en esa jornada cultural desde que asumió el Gobierno.

Durante el acto, Milei también mencionó un trabajo que elaboró junto con Demian Reidel para explicar cómo pueden coexistir los rendimientos crecientes con límites a la expansión de la economía.

“Hicimos una mejora de Adam Smith, pero parece que la mejora ya estaba en Belgrano”, bromeó ante los asistentes.