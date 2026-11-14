Créditos hipotecarios: el cambio que permitirá a más familias acceder a préstamos para vivienda

El Gobierno anunció una nueva licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por $200.000 millones, destinados a impulsar los créditos hipotecarios. La convocatoria se realizará el próximo 17 de noviembre, de acuerdo con la Comunicación “B” 13258 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de la tercera ronda de financiamiento, luego de las realizadas en septiembre y octubre, que también contemplaron un monto de $200.000 millones cada una. Sin embargo, el nuevo llamado incorpora modificaciones que buscan ampliar las posibilidades de acceso a los préstamos y flexibilizar la distribución de los recursos entre las entidades bancarias.

Uno de los cambios más relevantes es que cada banco podrá recibir hasta el 40% del total licitado, cuando en la convocatoria anterior el límite era del 20%. Además, se habilitará expresamente el financiamiento para la compra de inmuebles en construcción mediante boleto de compraventa.

Qué viviendas se podrán financiar

Los fondos estarán destinados exclusivamente a créditos hipotecarios para personas que no sean titulares de otra vivienda o que, aun siendo propietarias de un inmueble, no puedan disponer de su uso, consignó Cadena3.

Los préstamos podrán utilizarse para adquirir, construir, ampliar o refaccionar viviendas. También se incorporan las operaciones de compra de inmuebles en construcción mediante boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, así como aquellas respaldadas por una hipoteca divisible pendiente de división.

La posibilidad de financiar propiedades en construcción fue destacada por el economista Federico González Rouco, de Empiria, quien explicó que el nuevo llamado contempla créditos para la compra de inmuebles bajo esas modalidades.

El criterio mantiene una condición incorporada en la segunda licitación, cuando se reemplazó el requisito de “primera vivienda” por el de vivienda única o de ocupación permanente. De esta manera, también podrán acceder quienes figuren como titulares de una propiedad, pero no tengan la posibilidad de utilizarla.

Los requisitos y límites de los créditos

Las entidades bancarias que reciban los recursos tendrán un plazo de 90 días corridos, desde la acreditación de los fondos, para transformarlos en préstamos hipotecarios.

Cada operación tendrá un tope de 150.000 UVA y un plazo mínimo de 15 años. En cuanto al costo financiero, los bancos no podrán cobrar una tasa superior a UVA más 7,50% nominal anual.

Por su parte, los fondos que el FGS coloque en las entidades tendrán un plazo de cinco años y se ajustarán por UVA, con una tasa adicional. El piso establecido para esa tasa será de UVA más 4,50%.

Los bancos podrán presentar ofertas a partir de los $1.000 millones y deberán especificar tanto el monto que solicitan como la tasa que están dispuestos a pagar por los recursos.

El límite para los bancos sube del 20% al 40%

La modificación central de esta tercera licitación está vinculada con la distribución del dinero. En la ronda anterior, adjudicada en octubre, cada entidad podía recibir como máximo el 20% de los $200.000 millones disponibles. Ahora, ese porcentaje se eleva al 40%.

Sin embargo, el acceso a los fondos también estará condicionado por otros parámetros. La suma de las ofertas de cada banco no podrá superar el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable ni el 40% de su cartera hipotecaria vigente al momento de la licitación. Tampoco podrá exceder el límite de la línea de crédito que le haya asignado el comité ejecutivo del FGS.

La convocatoria de octubre había recibido propuestas por $246.000 millones y distribuyó los $200.000 millones disponibles entre 12 entidades bancarias. De ese total, $196.747,9 millones se adjudicaron a cinco años, con una tasa promedio de UVA más 4,79%, mientras que el monto restante se colocó a un año.

La nueva licitación elimina ese esquema de dos plazos y concentra la totalidad de los recursos en colocaciones a cinco años.