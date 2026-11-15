Italia multó a Meta con casi 900 millones de dólares por acceder a fotos y videos de celulares sin permiso

La Autoridad de Protección de Datos de Italia sancionó a Meta con 805 millones de euros, equivalentes a unos 887 millones de dólares, por acceder de forma irregular a imágenes y videos de los usuarios en dispositivos Android.

La medida, comunicada en las últimas horas por el organismo regulador, conocido como el Garante, se centra en la función de Facebook denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", activa desde 2023.

Según la investigación, la aplicación accedía a las galerías personales de unos 20 millones de usuarios en ese país valiéndose de un permiso genérico y predeterminado que no especificaba con claridad que los archivos multimedia serían analizados para sugerir publicaciones.

El organismo italiano determinó que Meta infringió la normativa de protección de datos al no recabar un consentimiento explícito, informado y específico para este fin.

Además de la multa económica, que representa aproximadamente el 0,47% de los ingresos globales de la compañía tecnológica, la resolución le impone un plazo de 60 días para desactivar la función por defecto y exigir una autorización independiente a los usuarios antes de acceder al contenido de sus dispositivos, publicó Noticias Argentinas.

En paralelo, el regulador europeo dejó abierta la puerta a nuevas investigaciones sobre herramientas recientes de procesamiento de galerías basadas en la nube, lo que endurece el cerco normativo sobre las prácticas de recolección de datos de las grandes empresas tecnológicas.