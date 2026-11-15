Mercado Libre ya opera en Entre Ríos y busca trabajadores

El nuevo centro logístico que Mercado Libre levantó a la vera de la Ruta Nacional 14 ya está en marcha. En las últimas horas, la Municipalidad de Gualeguaychú confirmó que se incorpora personal. Según informó su Oficina de Empleo, se abrió una convocatoria para cubrir puestos de operario de depósito en las instalaciones vinculadas a la plataforma.

La contratación será bajo la modalidad eventual, a través de agencias de trabajo, y quedará encuadrada en el convenio colectivo de Camioneros, en la categoría de auxiliar de segunda para carga postal.

Requisitos

. Entre 20 y 30 años de edad aproximadamente, de ambos géneros.

. Secundario completo.

. Residencia cercana al lugar de trabajo; es deseable que cuenten con movilidad propia.

. Certificado de antecedentes penales vigente.

. Disponibilidad horaria y física para tareas operativas que implican manipular y trasladar mercadería de distintos pesos y dimensiones.

No es excluyente, pero se valorará la experiencia previa en gestiones logísticas, en sistemas de distribución cross docking o en centros de almacenamiento.

A su vez, indicaron que se priorizarán perfiles proactivos, con predisposición al aprendizaje y habituados a entornos de trabajo dinámicos.

Cómo postularse

Los interesados deben presentar su currículum en la sede de la ruta 14, kilómetro 62,2, en el horario de 5:00 a 13:00.

Se trata de un nuevo punto de recepción, clasificación y distribución de Mercado Libre en la ciudad.

De acuerdo con las primeras estimaciones, la planta podría generar entre 80 y 120 puestos de trabajo directos, vinculados a logística, clasificación de paquetes, operación, administración y servicios asociados.