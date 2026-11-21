Centro Jubilados Provinciales Crespo

En diálogo con Estación Plus Crespo, Ana Battagliero repasó las principales novedades del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, en un cierre de año marcado por la finalización de los talleres, la preparación de nuevas propuestas para 2027 y la organización del tradicional encuentro de despedida.

Aumento del 4% para los jubilados provinciales

Uno de los temas centrales de la entrevista estuvo relacionado con la actualización de los haberes previsionales. Battagliero explicó que el Gobierno de Entre Ríos anunció que otorgará por decreto un incremento del 4%, luego de que la propuesta salarial presentada en el ámbito paritario no fuera aceptada por los gremios.

Según indicó, el aumento se aplicará sobre los haberes correspondientes a octubre y se percibiría con la liquidación de noviembre. Para verificarlo, recomendó a los jubilados revisar sus recibos de haberes, particularmente el código 5000, sobre cuyo importe se calcularía el porcentaje.

La titular del Centro señaló que la medida alcanza a los jubilados y pensionados provinciales de distintas jurisdicciones, entre ellos docentes, bancarios y municipales, que anteriormente recibían actualizaciones vinculadas con las negociaciones salariales de sus respectivos sectores.

Respecto de la continuidad del reclamo, Battagliero sostuvo que la discusión no está cerrada. Explicó que, tras el rechazo gremial, el Gobierno dispuso el aumento por decreto y dejó en suspenso la negociación durante 60 días, con la posibilidad de retomarla en febrero de 2027.

Finalizan los talleres y proyectan nuevas actividades

En cuanto a las propuestas recreativas y formativas, Battagliero comentó a Estación Plus Crespo que los talleres del Centro se desarrollan habitualmente entre marzo y noviembre, período que marca el cierre de las actividades del año.

No obstante, algunos podrían continuar durante enero y febrero, con propuestas de bajo costo para los jubilados.

La institución también comenzó a trabajar en la planificación del próximo año. Entre las iniciativas que se encuentran evaluando aparece la posibilidad de incorporar un taller de tango, además de otras actividades que todavía están en etapa de organización.

En ese sentido, invitó a quienes tengan interés en participar de nuevas propuestas a acercarse y transmitir sus inquietudes.

Por otra parte, destacó la trayectoria del grupo de folclore de la institución, que cuenta con varios años de actividad y ha tenido distintas oportunidades de presentarse en acontecimientos comunitarios.

Como ejemplo, mencionó la actuación realizada el 10 de noviembre en la Fiesta de la Tradición de la Escuela N.º 105. Según relató, los integrantes regresaron muy conformes por la experiencia y la aceptación que recibieron del público.

Despedida de año: música, baile, regalos y un viaje

La celebración de fin de año ya tiene fecha: se realizará el jueves 26 de noviembre, en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo.

Battagliero adelantó a Estación Plus Crespo que contrataron un servicio de comidas y que la propuesta incluirá música, baile, regalos y el sorteo de un viaje.

La cena tendrá una modalidad tipo buffet, aunque sin necesidad de que los asistentes hagan fila para servirse. Los participantes permanecerán cómodamente sentados y los distintos platos serán acercados a las mesas. Según anticipó, habrá entre seis y siete variedades de comidas.

La presidenta explicó que los valores de las tarjetas serán diferenciados:

Jubilados provinciales socios: $25.000.

Jubilados nacionales: $30.000.

Otras personas: $35.000.

El encuentro tiene una capacidad aproximada para 70 personas, por lo que los jubilados provinciales cuentan con prioridad para reservar sus lugares.

La fecha límite para adquirir las tarjetas es el martes 24 de noviembre, de acuerdo con lo informado durante la entrevista.

Convocatoria a comercios y particulares

Battagliero también aprovechó el diálogo con Estación Plus Crespo para realizar una invitación especial a los comerciantes, negocios y particulares que deseen colaborar con algún presente para los sorteos de la despedida.

Explicó que, durante los últimos años, dejaron de salir a buscar obsequios, pero muchos comercios se acercan espontáneamente para aportar regalos como una manera de agradecer a sus clientes y acompañar la actividad de la institución.

En ese sentido, destacó que los jubilados realizan habitualmente sus compras en los negocios de la ciudad y consideró que esta colaboración es también una forma de reconocimiento y participación comunitaria.

Quienes quieran acercar algún regalo pueden hacerlo personalmente o comunicarse con integrantes de la comisión. Desde el Centro se ofrecen a pasar a retirar los presentes.

El hogar de tránsito seguirá funcionando durante el verano

Finalmente, la presidenta recordó a Estación Plus Crespo que durante todo el verano continuará disponible el servicio de hogar de tránsito que funciona en las instalaciones de la institución.

Se trata de un espacio destinado a aquellas personas que necesiten contar con un lugar para alojarse temporalmente.

Atención en el Centro: martes, miércoles y jueves, de 9:00 a 11:00. También se pueden realizar consultas y coordinar colaboraciones a través de su página de Facebook.