La causa por los abusos en el Regimiento de Gualeguaychú sumó una resolución que reconoce una reparación económica para una soldado voluntaria: el exsuboficial Víctor Hugo Mercado deberá pagarle $57.757.590 por el daño moral y material que le provocó. La Justicia también le impuso una nueva pena de prisión, que dio por cumplida por el tiempo que llevaba detenido.

El fallo fue dictado el miércoles 18 de noviembre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. La decisión se produjo tras la revisión de la primera condena contra Mercado, dictada en septiembre de 2025, cuando otros tres acusados fueron absueltos.

Abusos en el Regimiento de Gualeguaychú: qué cambió con el fallo

En aquel juicio, Mercado había recibido cuatro años y seis meses de prisión. Luego, la Cámara Federal de Casación Penal recalificó el abuso sexual como tentativa, porque esa había sido la acusación sostenida por la Fiscalía en su alegato y el tribunal no podía excederla.

Casación también anuló el rechazo de las medidas reparatorias y ordenó que otro tribunal volviera a resolver esos puntos.

Con la nueva integración, los jueces fijaron tres años y siete meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Como Mercado estaba detenido desde abril de 2023, declararon cumplida la pena de prisión y dispusieron su excarcelación bajo caución juratoria.

La condena comprende abuso sexual simple en grado de tentativa y lesiones psicológicas graves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y mediando violencia de género, especificó Ahora.

Una reparación por el daño y la carrera interrumpida

La indemnización contempla el daño moral y el perjuicio económico sufrido por la víctima, que terminó solicitando la baja del Ejército tras años de hostigamiento de su superior jerárquico.

Según informó El Día, los hechos comenzaron en 2016 y el maltrato se extendió durante más de cinco años. En el proceso se acreditó un grave deterioro de la salud psicológica y de la vida de la mujer.

Para calcular la reparación, el tribunal tomó como referencia el sueldo de una soldado voluntaria de primera, de $875.115. El pago deberá concretarse dentro de los diez días de quedar firme la sentencia, con intereses en caso de mora.

El reclamo contra el Estado y las medidas para el Ejército

La Fiscalía también había solicitado que el Estado Nacional respondiera solidariamente. El tribunal rechazó ese pedido dentro de este proceso por razones procesales: el Ejército no había sido citado como demandado civil durante la instrucción.

Los jueces aclararon la dimensión institucional de los hechos y exhortaron a actuar con diligencia reforzada ante un eventual reclamo contra el Estado. Además, ordenaron comunicar a la víctima las vías para reclamar y su derecho a asistencia jurídica gratuita.

También dispusieron remitir la sentencia al Ministerio de Defensa y al Ejército para que revisen sus protocolos de prevención de la violencia de género y profundicen la capacitación del personal.