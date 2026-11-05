Presidente de Paraguay Santiago Peña renunció en medio de escándalo bancario

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves por el colapso de Ueno Bank en medio de la crisis política, económica y social, luego de que los ahorristas no puedan acceder a sus depósitos.

Peña anunció la dimisión a través de su cuenta oficial de X donde escribió: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia".

La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción estaba en pleno desarrollo en el Congreso.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", aseveró el mandatario en redes sociales.

El mandatario renunciante agregó: "Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

Del mismo modo, aseguró que su prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero.

Un juicio político truncado

El expresidente Horacio Cartes y actual presidente de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido Colorado, respaldó esa iniciativa, mientras que el titular del Senado, Basilio Núñez, pidió la dimisión de Peña.

"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", aseveró Núñez en su cuenta de X.

Los cuestionamientos incluyen una investigación periodística publicada el 17 de octubre, según la cual Ueno Holding Saeca, vinculada al banco, pagó unos 30.000 millones de guaraníes –aproximadamente 5.026 millones de dólares– a una empresa en la que Peña figuraba como accionista.

También se señala la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de la Financiera Ueno, al frente del Banco Central en septiembre de 2023.

La crisis involucra además al Instituto de Previsión Social, que mantenía cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, subraya el sitio Actualidad RT.

La entidad bancaria también gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios, aunque esos desembolsos se financiaban con aportes de trabajadores y empleadores, no con dichas inversiones.

Presidente del Senado había reclamado su renuncia

El presidente del Senado de Paraguay, Basilio Núñez, reclamó este jueves la renuncia del mandatario Santiago Peña, en medio del escándalo que se desató en el país por la crisis bancaria que provocó la insolvencia de Ueno Bank.

“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, escribió.

En su cuenta de la red social X, Núñez añadió que “el Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”, observó la Agencia Noticias Argentinas.

Horas atrás, un grupo de legisladores opositores presentó una moción para destituir a Peña, tras la intervención de uno de los bancos más importantes del país, cuyos ahorristas ahora esperan con incertidumbre la devolución de sus depósitos.