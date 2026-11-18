La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total del uso, la venta, la publicidad y la distribución del Gel Neutro de la marca Sanicol en todo el país, tras detectar contaminación microbiológica en al menos cinco lotes y desvíos en su rotulado. La medida alcanza todas las presentaciones, vencimientos y contenidos netos del producto elaborado por la firma Alcofrac SA.

La decisión quedó formalizada en la Disposición 7368/2026, publicada este 18 de noviembre en el Boletín Oficial. Además de retirar el producto del mercado, el organismo ordenó la apertura de un sumario sanitario contra la empresa, con domicilio en la localidad bonaerense de 9 de Abril, y contra quien ejerza su dirección técnica.

La alerta se originó a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó una presunta contaminación en distintas partidas del gel. El establecimiento utilizaba el producto como medio de transducción para estudios ecográficos, aunque su registro sanitario correspondía a la categoría de cosméticos.

De acuerdo con la disposición, representantes de Alcofrac reconocieron ante funcionarios de la ANMAT que no realizaban controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que salían al mercado. Durante ese encuentro, la firma también fue consultada sobre la eventual promoción del gel para prácticas de ultrasonido. La directora técnica manifestó que desconocía esa información, según consignó el organismo regulador.

El producto estaba registrado como “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”. Sin embargo, algunos envases se vendían con la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, que lo presentaba como un insumo para ecografías. Ese uso médico no estaba autorizado en su registro.

El Hospital Muñiz emitió una segunda alerta por otro lote del gel. En esa instancia se sospechaba la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del mismo grupo que la señalada en el primer reporte.

El Hospital Muñiz emitió un segundo reporte por otro lote del gel

La empresa presentó posteriormente informes de análisis microbiológicos sobre cinco partidas identificadas como L290N, L295N, L351N, L346N y L284N. Según esos estudios, todas las muestras superaban los límites microbiológicos admitidos para microorganismos aerobios mesófilos totales. Las muestras arrojaron resultados compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia, cuya identificación se verificó mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

Antes de la prohibición definitiva, la ANMAT había ordenado preventivamente a Alcofrac la suspensión inmediata de la elaboración, la comercialización y la distribución del gel. También instruyó el retiro del mercado de todas las unidades que todavía estuvieran dentro de su período de vida útil. Esas tareas quedaron bajo seguimiento del área técnica del organismo.

El 9 de octubre, la autoridad sanitaria ya había difundido una alerta dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que pudieran utilizar el producto en ecografías. Asimismo, comunicó el caso al programa encargado de controlar la publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria, con el objetivo de gestionar la baja de publicaciones de venta en línea.

Una inspección posterior en la planta de Alcofrac SA detectó incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. Entre las observaciones figuran: la falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado, la ausencia de documentación para respaldar la liberación de lotes y la inexistencia de registros de controles microbiológicos en productos terminados que los requieren.

El acta también señaló fallas en el circuito de agua desmineralizada, desde su recepción hasta su almacenamiento y distribución. Para la ANMAT, esas deficiencias podían afectar el drenaje de la instalación y favorecer la contaminación microbiana o la formación de biofilm en la línea de producción.

Como consecuencia de esos hallazgos, el organismo dispuso la inhibición preventiva de la planta para elaborar, envasar y acondicionar productos cosméticos hasta que la compañía adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad a las exigencias vigentes.

La disposición instruyó un sumario por presuntas infracciones a la Ley 16.463, a la normativa sobre cosméticos, a los requisitos de rotulado y a las reglas de control microbiológico. La prohibición rige en todo el territorio argentino e incluye el uso del gel, por lo que los centros de salud que aún conserven unidades deberán apartarlas de circulación.

Infobae