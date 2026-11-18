Una vez más, Javier Milei se puso al frente de una campaña anticipada de La Libertad Avanza y aprovechó un discurso de corte económico -esta vez en el Palacio Libertad por las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central- para dar un mensaje en clave electoral y vaticinar un triunfo del Gobierno en 2027.

Lo llamativo fue que el Presidente esta vez eligió tocar una fibra importante del modelo libertario: la juventud, que fue clave para el triunfo que en 2023 llevó al mandatario al Sillón de Rivadavia.

En plena alocución frente a Luis Caputo, Santiago Bausili y técnicos financieros, el jefe de Estado comenzó a hablar de lo difícil que es estar en “la silla eléctrica” y que, por ese motivo, era imposible dar consejos. Y lanzó: “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”.

Y agregó: “Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.

Previo al mensaje en clave electoral, el presidente se refirió a las presiones para aumentar el gasto público desde la administración nacional. “Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó.

En esa línea, Milei relató el clima político previo a su asunción, en diciembre de 2023: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”.

Según su exposición, el gasto público se redujo en términos reales un 30% desde el inicio de su gestión, lo que permitió cerrar el déficit fiscal en el primer mes de gobierno. “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”, sostuvo.

En materia cambiaria, Milei justificó la salida del cepo cambiario y la devaluación aplicada al inicio de su mandato con el argumento de una brecha previa del 200% entre el dólar oficial y el paralelo. “El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Fijar el precio a uno era una ridiculez total. El precio es al que hay, no al que un burócrata determina a dedo”, sostuvo.

Milei también se refirió al dato de la inflación mayorista del día, que calificó como un indicador adelantado de la tendencia de precios: “El dato de inflación mayorista del día de hoy fue de 1,6%”, señaló, y explicó que, al descontar el efecto del salto en el precio internacional del petróleo —que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100—, la inflación mayorista “está viajando en torno al 0,8%”, lo que equivale a una proyección anual del 10%.

Para contextualizar esos números, Milei trazó una comparación con la evolución de la inflación bajo gestiones previas. Mencionó que Néstor Kirchner “casi duplicó la inflación”, al llevarla del 3,7% al 9%; que Cristina Fernández de Kirchner la recibió en 9% y la entregó en 27%; que Mauricio Macri la recibió en 27% y la entregó en 54%; y que Alberto Fernández la recibió en 54% y la entregó en 211%, con una dinámica diaria del 1,5%. “Nosotros la recibimos entre el 200% o el 300%, al uno y medio diario, y hoy viene viajando entre el 20% y el 10%”, resumió.

Asimismo, remarcó que la pobreza bajó del 57% al 32%, lo que equivale a 12 millones de personas que dejaron esa condición. La indigencia pasó del 20% al 7%, mientras que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%. Milei reconoció que esos niveles siguen siendo elevados: “Es un número verdaderamente horrible, espantoso, todo lo que quieran, pero cuando nosotros llegamos era 70%”, dijo sobre la pobreza infantil, y agregó respecto del índice general: “32% de pobreza es aberrante, 7% de indigencia es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”.

“En lugar de estar discutiendo con qué brasas nos quemábamos en el infierno, hoy discutimos si crecemos un poquito más o un poquito menos y si la inflación baja un poco más rápido o un poco más lento”, apuntó sobre el final. Y concluyó: “Prepárense porque viene lo mejor. Se viene el siglo de oro liberal”.

Infobae