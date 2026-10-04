Alómetro y alcoholímetro: qué función cumple cada dispositivo en los controles

El Municipio de Crespo incorporó un nuevo dispositivo destinado a reforzar y agilizar los controles de alcoholemia que se realizan en la ciudad. Se trata de un alómetro, un equipo que permite efectuar un test rápido para determinar la presencia o ausencia de alcohol.

Estación Plus Crespo habló con Luciano Ríos, jefe de Tránsito y Guardia Urbana, quien explicó las características del nuevo equipamiento y cómo será utilizado en los operativos.

Un primer control rápido

Ríos explicó que el alómetro permite realizar un test en pocos segundos. A diferencia del alcoholímetro homologado, que determina la graduación alcohólica, el nuevo dispositivo funciona como una instancia inicial de control.

"Es un testeador rápido de alcohol", explicó el funcionario, y detalló que el conductor solamente debe soplar frente a la boquilla del dispositivo. El resultado indica positivo o negativo, pero no determina en ese momento qué cantidad de alcohol presenta la persona.

Ante un resultado positivo, el procedimiento continúa con el traslado del conductor hacia el sector donde se encuentra el vehículo de control, para realizar el correspondiente test con el alcoholímetro homologado, que es el instrumento que permite establecer la graduación alcohólica.

Según indicó Ríos, esta metodología permitirá incrementar considerablemente la cantidad de conductores testeados durante los operativos, ya que el primer control demanda apenas unos segundos.

Más controles en menos tiempo

El jefe de Tránsito señaló que una de las principales razones para incorporar el dispositivo es agilizar los procedimientos y evitar que cada control inicial demande el tiempo que requiere una medición completa con el alcoholímetro.

"En un minuto podés testear cinco o seis vehículos", ejemplificó Ríos, al explicar que esto permitirá mantener una mayor fluidez del tránsito y ampliar la cantidad de conductores alcanzados por los controles.

El funcionario también destacó que el nuevo equipamiento requiere calibración y homologación anual, al igual que el alcoholímetro utilizado actualmente por el área.

Ríos señaló además que se trata de equipamiento de la marca Dräger, y que el municipio buscó incorporar un dispositivo que cumpliera con las condiciones técnicas requeridas para este tipo de controles.

¿Qué ocurre ante un resultado positivo?

El procedimiento contempla que, si el alómetro arroja un resultado positivo, el conductor sea sometido al control correspondiente mediante el alcoholímetro homologado.

A partir de ese resultado se labra el acta y se aplican las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Ríos explicó que el municipio interviene en la confección del acta y que posteriormente la actuación pasa al Juzgado de Faltas de Crespo, que determina la sanción correspondiente.

También aclaró que la graduación alcohólica registrada incide en la determinación de la multa.

En cuanto a las medidas preventivas, indicó que ante una alcoholemia positiva puede disponerse la retención preventiva del vehículo y de la licencia de conducir, diferenciando estas actuaciones de un secuestro.

Controles aleatorios

Respecto de la modalidad de los próximos operativos, Ríos adelantó a Estación Plus Crespo que no habrá puntos ni horarios fijos anunciados previamente.

Los controles serán coordinados con personal policial y se realizarán de manera aleatoria en distintos sectores de Crespo y en diferentes horarios.

"Queremos también concientizar", sostuvo el funcionario, al plantear que el objetivo de los operativos no se limita a detectar infracciones, sino también a promover una conducción responsable.

En ese sentido, mencionó que existen casos de conductores que han sido controlados en reiteradas oportunidades y otros que han protagonizado siniestros en los que se detectó presencia de alcohol. Según explicó, ante determinadas situaciones también pueden intervenir las áreas municipales vinculadas a adicciones y aplicarse otras medidas previstas por la normativa.

Capacitación para el personal

Ríos explicó que el funcionamiento del alómetro es sencillo, aunque está prevista una capacitación específica por parte de la empresa proveedora.

"La empresa Dräger nos va a mandar un capacitador", señaló, indicando que la formación abarcará tanto el uso del nuevo dispositivo como el del alcoholímetro.

De todos modos, aclaró que los inspectores del área ya cuentan con experiencia en la utilización de estos elementos, debido a que los controles de alcoholemia forman parte de las tareas habituales de Tránsito y Guardia Urbana.

El llamado a la responsabilidad

Sobre el cierre de la entrevista con Estación Plus Crespo, Ríos puso el foco en la responsabilidad individual de quienes conducen.

Pidió a los conductores evitar el consumo de alcohol antes de manejar y recordó que en Entre Ríos rige el criterio de alcohol cero para la conducción.

"Todos sabemos lo que tenemos que hacer en la vía pública. El tema es ponerlo en práctica", expresó.

El nuevo alómetro comenzará a utilizarse como herramienta complementaria dentro de los operativos de control, mientras que los casos que arrojen resultado positivo deberán continuar con la medición correspondiente mediante el alcoholímetro homologado.