RiderFest 2026: Proyectan convocar más de 2.000 motos este fin de semana en Crespo

La agrupación Riders Entre Ríos realizará una vez más su Expo anual en Crespo, con la expectativa de recibir más de 2.000 motos y a motoviajeros provenientes de diferentes provincias argentinas y países limítrofes, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. En el pórtico de Crespo se vivirán dos jornadas de convivencia, intercambio, anécdotas, emprendedores, marcas, agrupaciones y motoclubes. Están planificadas de 10:00 a 00:00.

Boris Badaracco -integrante de la organización-, anticipó a Estación Plus Crespo: "Estamos con muchas expectativas, porque la aceptación ha sido muy grande por parte de los motoviajeros; tenemos el apoyo de la Municipalidad de Crespo, y nos han incluido para integrar la lista de eventos anuales que ofrece la ciudad. Entre las novedades a implementar para este año, nos gustó la idea del intendente de hacer un circuito -como el Enduro Park, en San Pedro, salvando las distancias-. Como innovador, en el predio donde se hace habitualmente la doma, hicimos un circuito con obstáculos como para que puedan entrar y hacer algunas demostraciones".

Este año, en el salón ferial de la Avicultura habrá una exhibición de motos clásicas y antiguas, y autos que preparan Schaab y Hepp. No faltarán los test drives de marcas chinas y japonesas, juegos, bandas en vivo, agrupaciones y motoclubes, junto a una variada oferta gastronómica a cargo de foodtrucks, con distintas opciones de buena comida.

El encuentro propone disfrutar de un fin de semana dedicado a la pasión por las dos ruedas, el turismo, la aventura y la camaradería, con actividades pensadas tanto para motociclistas como para toda la familia.

René Zanatta en Crespo

Tiene 69 años. Nació en Rosario del Tala, pero adoptó Rafaela como su lugar en el mundo. Piloto de motociclismo y de automovilismo, comenzó su carrera deportiva en 1974 y se retiró en 2009. Treinta y cinco años en la actividad le dan derecho a René Osvaldo Zanatta para ser figura del RiderFest 2026, donde seguramente compartirá recuerdos de cuando salió Bicampeón en Superbikes a bordo de una Kawasaki 1000. Badaracco agregó: "Hoy es preparador de Motog GP. Tiene un récord de 302 Km/H en Rafaela, con lo cual tiene mucho para compartirnos".

La GOM de la Policía de Entre Ríos

"La Policía Motorizada de la Provincia va a estar dictando las clínicas de manejo y después, obviamente después haciendo una demostración en el circuito. Eso me pareció muy interesante", adelantó Boris Badaracco.

Propuesta ampliada

Badaracco destacó que "el evento no impide el libre uso del inmenso predio del Parque del Lago, ya que los autos que habitualmente llegan y se estacionan a la vera de los caminos internos o senderos, podrán hacerlo sin inconvenientes. Sólo utilizamos la parte trasera del salón ferial y el campo de la tradición".

Durante las dos jornadas, emprendedores, comercios y marcas nacionales e internacionales vinculadas al mundo de las motos, estarán presentes con las últimas novedades en indumentaria, cascos, elementos de seguridad, baúles, repuestos, accesorios y motos.

Además, habrá lanzamientos, promociones y ofertas especiales, permitiendo a los visitantes conocer nuevos productos y propuestas vinculadas al mundo de las dos ruedas.

Entradas

- Entrada anticipada: $10.000 por moto (vale por los dos días).

- Entrada en puerta: $10.000 por persona.

- Peatones de Crespo: entrada gratuita.

Clínica de Manejo: $20.000 por persona.

- Clínica de manejo en circuito adaptado Off/Adventure.

- Introducción a técnicas de manejo.

- Curso de Primeros Auxilios y RCP.

Capacitación, manejo seguro y primeros auxilios

Uno de los ejes destacados de la Expo Riderfest será la capacitación y la seguridad de los motociclistas, con una propuesta especialmente diseñada para quienes quieran incorporar conocimientos y perfeccionar sus técnicas de conducción.

En este marco se realizará una Clínica de Manejo, que incluirá una clínica de conducción en un circuito especialmente adaptado para modalidad Off/Adventure, con una introducción a diferentes técnicas de manejo, a cargo de un instructor certificado.

La actividad también incluirá un curso de Primeros Auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar), dictado por profesionales en salud de MAM Argentina - Ministerio Adventista de Motociclistas, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.

Impulsando el moto-turismo en Entre Ríos

Riderfest es una iniciativa sin fines de lucro dedicada a promover el moto-turismo en Entre Ríos. Su objetivo es poner en valor el potencial turístico de nuestra región y fomentar que cada vez más viajeros conozcan nuestros caminos, paisajes, localidades y atractivos. Badaraccó destacó: "Estamos tratando de que se consuma en Crespo, está prácticamente agotado el alojamiento, queremos que sea una Fiesta para la ciudad. Lo hacemos de una manera ordenada, segura y con un buen manejo podemos mejorar cada año".

A través de cada encuentro, la organización busca también generar un espíritu de camaradería, solidaridad y servicio entre la comunidad de viajeros, fortaleciendo los vínculos entre motociclistas y promoviendo una cultura de viaje basada en el respeto, la colaboración y el compañerismo.

La llegada de motoviajeros de distintas provincias y países representa, además, una oportunidad para mostrar a Crespo y a Entre Ríos como destinos vinculados al turismo de rutas y al mundo de las dos ruedas.