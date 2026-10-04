Denuncian coloración rojiza en el arroyo Crespo: Presentación en Provincia y pedido de intervención al Municipio
Defensores ambientales formalizaron una denuncia ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. "Se repite cada octubre, hace tres años", apuntaron y describieron que este viernes, las aguas de "la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la Ciudad de Crespo" estaban teñidas con esa coloración.
"Red Cuenca Las Conchas" tiene sede en La Picada y desde hace muchos años reúne a ciudadanos comprometidos con el medioambiente, poniendo especial cuidado en los recursos naturales de Paraná Campaña. En forma reciente, hicieron saber de una preocupante detección, por la que han recurrido a las autoridades.
En relación al escenario constatado este viernes 2 de octubre, apuntaron: "Advertimos nuevamente esta situación que se repite cada octubre, hace tres años. Fuimos hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la Ciudad de Crespo y advertimos lo que se muestra en las fotos".
"Aunque las autoridades municipales han respondido siempre atentas a nuestras consultas, no podemos dejar de señalar la preocupación e impotencia que nos inunda ante estos eventos", afirmaron. Asimismo, dieron cuenta de la información colectada producto de los últimos contactos mantenidos con la gestión crespense, sobre la que detallaron: "En el Parque Industrial de Crespo hay ocho industrias que vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal (según informe municipal del 12/2025), y sólo dos con certificados ambientales.... Urge regularizar la situación. Urge poner fin a estos vertidos a los arroyos, fuentes de vida, de trabajo y esparcimiento".
La Red Cuenca Las Conchas realizó la denuncia a la Secretaria de Ambiente de la Provincia, "y esperamos su respuesta", sostuvieron.
Analizando el contexto de lo advertido, los defensores ambientales explicaron: "El último informe científico publicado en julio de este año, 'Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas', concluye que los monitoreos convencionales (y escasos) no logran captar los pulsos de contaminación breve pero intensa que se producen cuando los sistemas de tratamientos de líquidos cloacales e industriales desbordan y arrastran todo lo acumulado de una sola vez".
Anticiparon "vamos a solicitar reuniones con las industrias según lo ya conversado, y requerimos el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca del arroyo Las Conchas. Tenemos las condiciones técnicas y el amor por este territorio, para participar de estos procesos".
El director de la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti” presentó en Estación Plus Crespo los principales conceptos de “Ciudad 2040, notas para una Crespo cercana”, una publicación que reúne experiencias y propuestas vinculadas al desarrollo de la ciudad y la microrregión.
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El jefe de Tránsito y Guardia Urbana, Luciano Ríos, explicó a Estación Plus Crespo cómo funciona el nuevo dispositivo adquirido por el municipio, que permite realizar un test rápido y determinar si existe presencia de alcohol. Ante un resultado positivo, el procedimiento continúa con el alcoholímetro homologado.
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Defensores ambientales formalizaron una denuncia ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. "Se repite cada octubre, hace tres años", apuntaron y describieron que este viernes, las aguas de "la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la Ciudad de Crespo" estaban teñidas con esa coloración.