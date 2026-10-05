Ciudad 2040: conocimiento y experiencias para pensar una Crespo cercana

Ingeniero agrónomo Dardo Pagnone

“La idea es no jubilar el conocimiento”. Con esa frase, el ingeniero agrónomo Dardo Pagnone sintetizó el espíritu de la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti”, una iniciativa desde la cual busca continuar aportando conocimientos, experiencias y herramientas para pensar el desarrollo de Crespo y de la microrregión.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Pagnone explicó que el origen de esta mirada se remonta a sus primeros años de formación profesional y a los trabajos desarrollados posteriormente desde la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Una trayectoria vinculada al desarrollo sustentable

Pagnone recordó que, luego de recibirse de ingeniero agrónomo, ingresó a la Universidad Nacional de Entre Ríos y comenzó un posgrado cuyos trabajos estuvieron relacionados con los lineamientos para el desarrollo sustentable de Crespo.

Según relató, de aquellas investigaciones surgieron, entre otras iniciativas, proyectos relacionados con la vía aeróbica y la gestión alternativa de los residuos. Aquella experiencia también significó el comienzo de un camino profesional vinculado a las cuestiones ambientales y al desarrollo territorial.

El entrevistado hizo hincapié en que, cuando habla de ambiente, no se refiere únicamente a la naturaleza o a la conservación de determinados recursos.

“Ambiente no estamos hablando de naturaleza, de cuidar las aves. No solo eso, sino cuidar la gente, cuidar la sociedad en general y pensar la sociedad hacia un futuro”, explicó.

Durante años participó de proyectos universitarios orientados a analizar el desarrollo del centro de la provincia de Entre Ríos. Ese proceso incluyó trabajos con especialistas y experiencias que, según recordó, permitieron incorporar diferentes conocimientos sobre planificación, ambiente y desarrollo.

En 2008, tras su paso al Instituto Tecnológico Universitario (ITU), comenzó a trabajar con una mirada más focalizada en Crespo y su territorio.

Investigación, pero también acción

Pagnone explicó que junto a Enrique Mihura, a quien definió como su mentor, comenzó a desarrollar un proyecto de investigación que posteriormente dio lugar al Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS).

La idea era generar conocimiento, pero no desde una perspectiva exclusivamente académica.

“El espíritu era crear conocimiento sobre la temática del desarrollo sustentable, hacer investigación acción; es decir, no investigación de laboratorio, sino investigación en terreno”, señaló a Estación Plus Crespo.

A partir de allí se desarrollaron trabajos científicos, presentaciones en congresos nacionales e internacionales y diferentes experiencias vinculadas con el territorio.

El proceso desembocó también en el desarrollo de la propuesta de Crespo y Aldeas Aledañas, una mirada microrregional que, según Pagnone, buscaba comprender que las problemáticas y oportunidades de una ciudad no necesariamente terminan en sus límites administrativos.

Dentro de esa concepción incluyó a localidades y aldeas del entorno, entre ellas San Juan, San José, San Rafael, San Miguel, Santa Rosa, Eigenfeld, Merou, Aldea Jacobi, Racedo y Gobernador Etchevehere.

La premisa era comenzar a pensarse con otros en el territorio.

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La experiencia de la microrregión

Entre las experiencias que Pagnone destacó aparece el trabajo realizado a partir del programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

La iniciativa permitió conformar una mesa de trabajo en la que participaron diferentes actores del territorio. Se recorrieron establecimientos rurales e industrias y se comenzaron a identificar proyectos vinculados con el desarrollo local y regional.

Posteriormente, según explicó Pagnone a Estación Plus Crespo, el Banco Mundial destinó alrededor de 300.000 dólares para el desarrollo de trabajos prototipos relacionados con el mejoramiento de caminos rurales, producción amigable con el ambiente, generación de biogás y fortalecimiento institucional.

El ingeniero destacó que la experiencia de Crespo y las aldeas llegó a ser reconocida dentro de un conjunto de experiencias asociativas de Argentina. También recordó la participación de organismos y especialistas internacionales que llegaron al territorio para conocer el trabajo desarrollado.

Para Pagnone, uno de los aspectos que permitió sostener el proceso fue precisamente la articulación entre diferentes instituciones: la Universidad, el INTA, el gobierno local, cooperativas y empresas.

Una experiencia de conservación del suelo

Ya en el marco de la Fundación Proiectum, Pagnone relató otra experiencia vinculada con la problemática ambiental.

La Fundación gestionó un proyecto ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, relacionado con la conservación del recurso suelo y la adaptación al cambio climático.

El trabajo se desarrolló sobre la cuenca del arroyo Gómez, que nace en la zona de Racedo, atraviesa sectores cercanos a Crespo y continúa hacia Libertador San Martín.

Según explicó Pagnone a Estación Plus Crespo, fueron recorridos más de 70 productores, se relevaron sus establecimientos y se promovieron prácticas vinculadas con la conservación del suelo, entre ellas la construcción de terrazas.

El proyecto recibió 125.000 dólares y contó con el trabajo técnico del INTA Paraná y profesionales vinculados con la Facultad de Agronomía.

La experiencia trascendió las fronteras del país. Pagnone contó que el ingeniero Mariano Saluzzio, actualmente decano de la Facultad de Agronomía, presentó el proyecto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Según su relato, de 430 presentaciones internacionales fueron seleccionadas 22 y la propuesta de la microrregión Crespo y Aldeas Aledañas fue la única de América Latina.

Más allá de esa participación internacional, Pagnone consideró que el principal valor de la experiencia estuvo en demostrar la capacidad del territorio para trabajar de manera articulada.

“Lo que hay que rescatar es la potencialidad de trabajar en conjunto y de pensarse en conjunto”, sostuvo.

Fundación Proiectum: continuar aportando

Con su llegada a la etapa de jubilación universitaria, Pagnone decidió continuar trabajando sobre las cuestiones vinculadas al desarrollo local.

Explicó que, debido a su vínculo personal con Crespo y su interés por estas temáticas, conversó con su amigo Mauro Macrillanti sobre la posibilidad de crear una fundación.

Así comenzó el camino de la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti”.

La institución busca continuar generando proyectos, sensibilización e intercambio, desde una perspectiva que combine conocimiento y acción.

En ese contexto surge “Ciudad 2040, notas para una Crespo cercana”, una publicación que reúne diferentes miradas y experiencias con el objetivo de abrir una discusión sobre el futuro de la ciudad.

¿Qué Crespo pensar hacia 2040?

Consultado por el contenido de la publicación, Pagnone explicó a Estación Plus Crespo que uno de los conceptos centrales es “pensarse con otro”, tanto hacia el interior de la ciudad como en relación con su entorno.

Para el ingeniero, existen problemáticas que no pueden ser abordadas únicamente desde los gobiernos.

Los gobiernos nacionales tienen dificultades para llegar a determinadas necesidades del interior; los gobiernos provinciales cuentan con recursos limitados y los gobiernos locales tampoco pueden resolver por sí solos todos los desafíos que aparecen en una comunidad.

Por eso plantea la necesidad de generar acuerdos y proyectos compartidos.

“¿Por qué no pensarse con otros hacia adentro para trabajar? No de un día para otro, en el tiempo, soluciones sustentables”, explicó.

Y esa misma lógica, agregó, puede aplicarse hacia afuera para trabajar cuestiones culturales, ambientales y de infraestructura, entre otras.

El ejemplo de la motoniveladora

Pagnone recordó como ejemplo el proceso que permitió gestionar una motoniveladora destinada al mantenimiento de los caminos rurales.

Según explicó, el pedido fue realizado en conjunto, con participación de diferentes sectores y colores políticos, cooperativas y organizaciones.

La experiencia posteriormente derivó en un esquema asociativo: el gobierno local aporta el maquinista y organiza los turnos, mientras las juntas de gobierno participan con el combustible.

Para Pagnone, ese tipo de experiencias muestran que existen determinados objetivos que pueden alcanzarse cuando diferentes actores dejan de trabajar de manera aislada y coordinan esfuerzos.

Capacitación y formación profesional

Otro de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue la creación del Centro de Formación Profesional Nº 3.

El proyecto, según explicó, surgió desde la experiencia de la microrregión y permitió desarrollar capacitaciones destinadas a habitantes de Crespo y de las aldeas.

Entre las propuestas mencionó formación como electricista industrial, metalurgia y, actualmente, energías renovables.

Pagnone destacó especialmente el proceso de articulación que permitió conseguir los avales institucionales necesarios para su creación.

“Algo que puede tardar dos años de gestión, se consiguió el aval en diez días”, relató, al mencionar la participación de juntas de gobierno, el Centro Comercial, la Fundación Agrícola Regional, la Fiesta Nacional de la Avicultura y el Parque Industrial, entre otras instituciones.

La identidad como punto de partida

Otro de los ejes de “Ciudad 2040” es la identidad de Crespo.

Pagnone plantea a Estación Plus Crespo que cualquier discusión sobre el futuro debe partir de reconocer qué es la ciudad, cuál es su historia y cuáles son las características que la diferencian.

“No somos una ciudad de sol y playa, minera, petrolera. Somos inmigración, colonización, cultura de la tierra, valor agregado, servicios, industria, cultura de la fe”, enumeró.

Desde esa perspectiva, la propuesta plantea recuperar experiencias históricas y culturales de la comunidad y reconocer el aporte realizado por generaciones anteriores.

La publicación también aborda el papel de las organizaciones sociales y la forma en que estas instituciones fueron contribuyendo a construir la ciudad.

El concepto de gobernanza

Uno de los conceptos que atraviesan la propuesta es el de gobernanza.

Pagnone explicó que una sociedad está integrada por personas que, a su vez, se agrupan en diferentes organizaciones.

En su esquema, pueden identificarse tres grandes sectores: las organizaciones con fines públicos, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro.

Dentro de estas últimas mencionó a clubes, iglesias, bomberos, bibliotecas y fundaciones, entre otras. El desafío, según su planteo, consiste en trabajar en las intersecciones entre esos sectores.

“Hay otras organizaciones que van haciendo ciudad”, afirmó.

Desde esa mirada, una empresa que genera empleo, una iglesia que desarrolla una actividad comunitaria, un club que contiene a sus integrantes o una institución que ofrece capacitación también forman parte de la construcción cotidiana de una ciudad.

Nuevas problemáticas, nuevas respuestas

Pagnone consideró que algunas problemáticas actuales requieren revisar el funcionamiento tradicional de las organizaciones.

Entre los ejemplos mencionó la ludopatía y la soledad, particularmente en relación con los adultos mayores.

Explicó que muchas instituciones fueron creadas varias décadas atrás para responder a determinadas necesidades y que, con el paso del tiempo, aparecieron nuevas problemáticas sociales.

Por eso plantea que las organizaciones puedan ampliar sus miradas y establecer nuevas articulaciones.

“Hay problemas muy serios que no alcanza con una persona, con una gestión de gobierno o con un área, con una organización”, sostuvo a Estación Plus Crespo.

En ese sentido, puso también como ejemplo al empleo y planteó que no debería ser considerado exclusivamente como una cuestión de una empresa o del Estado, sino como un desafío que involucra al conjunto de la sociedad.

“No es política partidaria, es política de ciudad”

Consultado sobre el destino de la publicación, Pagnone explicó que fueron realizados 200 ejemplares, financiados por una empresa, y que fueron entregados a funcionarios, partidos políticos, organizaciones sociales, comunicadores y empresas.

Aclaró que la intención no es presentar un programa de gobierno ni un plan de obras.

“No es política partidaria, es política de ciudad”, manifestó.

La intención expresada es que las ideas puedan ser utilizadas como disparadores por quienes participan de organizaciones sociales, culturales, políticas, educativas o productivas.

En ese sentido, explicó que “Ciudad 2040” busca ofrecer herramientas para quienes quieran comenzar o fortalecer iniciativas en sus propios espacios.

Una mirada construida desde la experiencia

Pagnone señaló que la publicación es el resultado de aproximadamente 33 años de trabajo y aprendizaje sobre estas temáticas.

No pretende, según explicó, ofrecer respuestas inmediatas para todos los problemas de Crespo, sino compartir experiencias y aportar elementos conceptuales y metodológicos que puedan servir para pensar nuevos proyectos.

También mencionó como posibles líneas de trabajo hacia el futuro la idea de una Crespo ciudad emprendedora y ciudad formadora, aprovechando las experiencias productivas que ya existen en la comunidad y buscando generar condiciones para incrementar el emprendedurismo y el empleo.

Su planteo apunta a pensar programas sostenidos en el tiempo y no únicamente iniciativas aisladas.

“No jubilar el conocimiento”

Sobre el cierre de la entrevista con Estación Plus Crespo, Pagnone volvió a la frase que utilizó para definir el espíritu de la Fundación: “no jubilar el conocimiento”.

La intención, explicó, es poner a disposición de la comunidad los conocimientos y experiencias acumulados durante años de trabajo.

“Es una forma también de seguir colaborando, de sentirse útil y seguir aportando a la ciudad que uno quiere”, expresó.

La Fundación Proiectum funciona en Irigoyen 1430, casi San Martín, frente a la Cooperativa, y Pagnone invitó a las instituciones y personas interesadas a acercarse para conocer la propuesta o generar espacios de intercambio.

La publicación “Ciudad 2040, notas para una Crespo cercana” propone así una mirada de largo plazo que no se limita a obras o infraestructura. Su eje está puesto en las personas, las instituciones, la identidad local y, fundamentalmente, en la posibilidad de que distintos actores puedan pensar y construir juntos el futuro de Crespo y su microrregión.