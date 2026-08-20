Municipio otorgará un subsidio económico a estudiantes que competirán en el "Desafío Eco YPF 2026"

La Municipalidad de Crespo confirmó que acompañará a los jóvenes estudiantes de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín", quienes participarán en el "Desafío Eco YPF 2026". Lo hará a través de una ayuda dineraria, en el marco de la colecta que protagonizan.

Hicieron saber, que "en nombre de la comunidad crespense se entregará un subsidio económico a la institución, para que pueda concretar el objetivo de intervenir en esta competencia nacional, educativa y tecnológica que reúne a estudiantes de más de 100 escuelas técnicas argentinas".

“Seguimos impulsando el presente y el futuro de nuestra ciudad, fortaleciendo las iniciativas y aprendizajes que están a la vanguardia en cuestiones de tecnología y que generan importantes beneficios al ambiente”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti.

El Presidente Municipal recibió a los jóvenes de la escuela, quienes diseñarán el proyecto para construir y poner a punto un vehículo eléctrico de emisión cero, respetando estrictamente medidas, dimensiones y normas de seguridad establecidas por la organización. En el encuentro también estuvo Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano.

“Estos jóvenes representarán a la escuela y a nuestra ciudad, aplicando conocimientos técnicos en un proyecto real que promueve la movilidad sustentable”, destacó Cerutti.

Luego agregó: “En Crespo, la cultura del trabajo, de la educación y de la formación son parte de nuestra identidad. Y queremos seguir cuidándolas de la mejor manera. En este caso acompañando a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad para seguir siendo el lugar que elegimos para vivir y desarrollarnos”.

El equipo de trabajo está compuesto por: Nehuén Aguilar, Facundo Stieben, Tiago Mohr, Camilo Broese, Tiago Pitana, Tiziano Gareis y Blass Haberkorn. Docentes: Lautaro Giménez y Horacio Reisenawer.

Este desafío, además de fomentar la innovación y el cuidado del ambiente, permite aplicar conocimientos de mecánica, electrónica, electricidad, diseño, aerodinámica y el trabajo en equipo.

La competencia final se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo "Eusebio Marcilla", en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.