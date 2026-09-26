Crespo y comunas de la región articulan acciones preventivas con Defensa Civil

“Este encuentro es importante porque nos permite ver las realidades de cada una de las comunidades, con las cuales estamos vinculadas geográficamente y les prestamos servicios desde Defensa Civil Crespo por la cercanía”, detalló Marcelo Cerutti.

Además, expresó que “contar con este panorama general nos permite seguir trazando acciones preventivas y tener planificadas las tareas conjuntas a realizar frente a la posibilidad de que el fenómeno climático pronosticado bajo la denominación ‘El Niño’ genere períodos de mayores precipitaciones durante los próximos meses”. En ese aspecto indicó: “Estas reuniones tienen como objetivo anticiparse a posibles contingencias, minimizar sus efectos y establecer criterios de actuación coordinados”.

“Tener un panorama actualizado y en común para actuar ante situaciones críticas”

Víctor Chanenko explicó que se recorre la provincia para “tener un panorama actualizado de cómo está la preparación, lo que están haciendo las autoridades locales en las zonas en las cuales nosotros consideramos que puedan ocurrir situaciones críticas a causa del fenómeno que estamos pronosticando. Estas reuniones nos permiten tener un vocabulario en común. Contar todos con la misma información que nosotros recibimos desde Nación y organismos internacionales”.

Luego sostuvo: “La decisión del gobernador Rogelio Frigerio es que debemos ser proactivos y trabajar antes de que el entrerriano sufra el acontecimiento. En los todos los niveles de gobierno estamos trabajando así, generando capacitaciones y contando con responsables de coordinación para tener una preparación y un panorama sobre cuáles pueden ser los eventos que pueden acontecer con este fenómeno”.

Destacó la importancia de que el gobernador haya declarado la Emergencia Hídrica en toda la provincia a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y la situación hidrometeorológica prevista para los próximos meses. Fue a través del decreto 2026-2660-E-GER-GOB, con fecha del 27 de agosto de este año, el cual se establece por 180 días corridos esta medida que busca realizar lo necesario para prevenir, mitigar y reducir los efectos y daños que se pudieran suscitar.

También explicó que nuestra provincia adhiere al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, que es un protocolo a nivel federal al que las provincias se suman con leyes propias. “De esta forma, se establece una respuesta escalonada a lo que tiene que ver con catástrofes y emergencias. El primer respondedor responsable es el gobierno local, mientras que la provincia va en auxilio en caso de verse superada la capacidad comunal o de entenderse que este efecto es regional y no local”, detalló el funcionario.

Manifestó que se está trabajando con todas las departamentales de policía y regiones de bomberos voluntarios “para tener articulados protocolos de respuestas y actuación ante la emergencia hídrica, compartiendo capacidades y experticias”.

Previsiones sobre el fenómeno “El niño”

Con relación a la situación actual, Chanenko contó: “Hay diferentes momentos dentro del fenómeno. Por las características climatológicas y meteorológicas que se han venido desarrollando en la costa ecuatorial del pacífico podemos apreciar que se parece mucho al que hemos vivido en el 2016 y 2017; y anteriormente en la década del ’80. Los pronósticos que nosotros hacemos son en base a lo que vemos a través de los expertos en meteorología e hidro meteorología y la experiencia. Producto de eso sabemos que, en la primavera, en estos meses septiembre, octubre y hasta comienzo de noviembre no van a ser efectos como los que esperamos de subida de los ríos o algo por el estilo, salvo que hubiera una calamidad en la alta cuenca, estamos hablando de Brasil y Paraguay. Pero no específicamente en nuestra región litoral sur de Argentina. Lo que si vamos a tener, como ocurrió el fin de semana, pueden ser tormentas importantes, convectivas, rápidas, de desarrollo muy abrupto, con fuertes vientos y granizo. Ese tipo de actividad meteorológica podemos sufrir ahora en la primavera y debemos estar preparados para la respuesta rápida sobre eso”.

En este contexto aconsejó la importancia de “mantenerse informados a lo que se comunica por canales oficiales” y “no atemorizarse porque contamos con información precisa del Servicio Meteorológico Nacional, como así también de diferentes organismos y actores que tienen aval científico para hacer las previsiones de lo que pueda pasar a corto y mediano plazo y de lo que llamamos alertas tempranas”.

Presentes en la reunión

Del encuentro, realizado el martes 22 de septiembre, también participaron representantes de la Municipalidad de Crespo (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante), Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’, Policía de Entre Ríos, autoridades de Comunas de la región y otros actores vinculados a la prevención y respuesta ante emergencias.

Recomendaciones para cuidar entre todos el sistema sanitario de nuestra ciudad

La prevención para evitar el anegamiento de viviendas y cuidar el sistema sanitario de la ciudad es una responsabilidad comunitaria. Por eso es fundamental que cada vecino crespense también tome los recaudos correspondientes para que no se produzcan obstrucciones en el escurrimiento del agua:

-Mantener limpias las canaletas y los desagües pluviales de las viviendas.

-Tener realizadas las conexiones pluviales (canaletas) hacia el cordón cuneta.

-Al sistema cloacal solo deben estar conectadas las cañerías sanitarias.

-No tirar desechos sanitarios (pañales, toallitas húmedas) o prendas de vestir en el sistema cloacal. Esos elementos deben colocarse en las bolsas de residuos y dejarlos en los cestos los días en los que se realiza la recolección domiciliarios separada en origen.

-Ante inconvenientes que puedan surgir o dudas que tenga el vecino, es importante que se comunique al número de teléfono de mesa de entrada de la Municipalidad de Crespo, 4951160.