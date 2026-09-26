Despistó un camión cargado con bolsas de papa en ruta entrerriana

Alrededor de las 14:30 de este viernes, personal policial acudió hasta la Ruta Provincial 6, a unos 3 kilómetros al sur del ingreso a la localidad de Durazno, departamento Tala. Se constató un siniestro vial protagonizado por un camión Ford 1723 con acoplado, perteneciente a la empresa Citrus El Cordobés .

Se informó a Estación Plus Crespo que el transporte iba cargado con bolsas de papas, circulando en dirección Norte, cuando por causas a determinar, despistó hacia la banquina Este.

El vehículo era conducido por un hombre de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Concordia, quien no sufrió lesión alguna.