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Despistó un camión cargado con bolsas de papa en ruta entrerriana

El transporte quedó a punto de volcar parcialmente, terminando su trayectoria sobre la banquina de la Ruta 6.
Policiales/Judiciales26 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Alrededor de las 14:30 de este viernes, personal policial acudió hasta la Ruta Provincial 6, a unos  3 kilómetros al sur del ingreso a la localidad de Durazno, departamento Tala. Se constató un siniestro vial protagonizado por un camión Ford 1723 con acoplado, perteneciente a la empresa Citrus El Cordobés .

Se informó a Estación Plus Crespo que el transporte iba cargado con bolsas de papas, circulando en dirección Norte, cuando por causas a determinar, despistó hacia la banquina Este. 

El vehículo era conducido por un hombre de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Concordia, quien no sufrió lesión alguna.

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