Piden cadena de oración para futbolista de Paraná que sufrió un grave accidente de moto

Axel Ríos, un futbolista de 28 años de la ciudad de Paraná, sufrió un grave accidente de motocicleta durante la mañana del domingo y permanece internado en el hospital San Martín con traumatismo de cráneo.

El joven perdió el control de su rodado, cayó sobre la calzada y debió ser trasladado de urgencia al nosocomio. Ante su delicada situación, simpatizantes y clubes de la capital entrerriana impulsaron una cadena de oración y solicitaron donantes de sangre.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave en sentido de este a oeste. Según menciona Reporte 100.7, al intentar esquivar un reductor de velocidad, ingresó a una bicisenda y, cuando procuró retomar el carril, rozó un divisor de tránsito, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, cayó sobre la calzada y sufrió lesiones de consideración. Si bien llevaba colocado el casco protector, se presume que la motocicleta lo habría golpeado durante la caída. El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del sistema 911 y no hubo otros vehículos involucrados.

Impulsan una cadena de oración

Tras conocerse la situación de Ríos, la Comisión del Hincha de Club Sportivo Urquiza convocó a una cadena de oración y pidió acompañar a su familia.

“Hoy el pueblo fortinero tiene que estar más unido que nunca. Somos una familia grande, una familia que comparte los mismos colores, la misma pasión y, sobre todo, un corazón enorme”, expresaron desde la agrupación, según supo Elonce.

Los simpatizantes pidieron el acompañamiento de toda la comunidad. “Hoy necesitamos que cada uno aporte su granito de arena, que unamos nuestras fuerzas y reunamos toda nuestra fe en una gran cadena de oración por nuestro querido Axel Ríos, ‘El Pica del Fortín’”, manifestaron.

Asimismo, dedicaron palabras de aliento al deportista y sus seres queridos. “Que cada oración, cada pensamiento positivo y cada muestra de cariño lleguen a nuestro guerrero y a su familia en este momento tan difícil”, señalaron.

El mensaje concluyó con una expresión de apoyo: “¡Vamos Pica, el Fortín está con vos! ¡Mucha fuerza, Axel! Que Dios te acompañe, te dé fortaleza y guíe cada paso de este camino”.

Solicitan donantes de sangre

Por otra, se realizó una convocatoria urgente para conseguir donantes de sangre grupo 0, factor RH negativo, para colaborar con la atención del joven.

Las personas que puedan ayudar deberán presentarse a partir de este martes 10 de noviembre, de 7 a 10, en el hospital San Martín de Paraná, con ingreso por calle Luis Palma.

Elonce