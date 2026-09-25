Jubilados provinciales de Crespo: hasta el 30 de septiembre se pueden presentar trámites por las sumas en negro

Ana Battagliero

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo se brinda asesoramiento a jubilados que buscan avanzar con reclamos vinculados a las sumas que perciben por fuera del haber remunerativo. La presidenta de la institución, Ana Battagliero, explicó a Estación Plus Crespo cuáles son los pasos que deben seguir los beneficiarios de los distintos escalafones y aclaró especialmente la situación de los docentes.

Battagliero señaló que, en el caso de los docentes, el reclamo ya fue presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Por ese motivo, indicó que quienes pertenecen a ese sector no deben iniciar una presentación individual por el mismo concepto.

“Los docentes estamos representados por AGMER, que ya hizo una presentación al respecto”, explicó la dirigente, quien remarcó que “no se pueden hacer dos presentaciones por el mismo motivo”. Según detalló, la presentación realizada por el gremio mayoritario alcanzaría al conjunto de los docentes, por lo que no sería necesario realizar otro trámite individual.

Documentación y fecha límite

Para los jubilados de los demás escalafones de la administración provincial que perciben sumas no remunerativas, desde el Centro de Jubilados indicaron que existe la posibilidad de avanzar con la presentación correspondiente.

Battagliero explicó que, para realizar el trámite, se debe presentar una carta poder, el recibo de haberes correspondiente a julio y una fotocopia del documento de identidad.

“Eso es todo lo que debe presentar. Ya muchos lo han hecho, lo están haciendo, y tienen tiempo hasta el 30 de septiembre”, señaló.

La presidenta del Centro de Jubilados recordó además que las diferencias en las sumas percibidas por fuera del salario pueden variar según el escalafón. En su caso particular, mencionó que los jubilados perciben actualmente una suma de 30.000 pesos mensuales en concepto no remunerativo, mientras que otros sectores reciben importes superiores.

El reclamo por incorporar las sumas al haber

Uno de los puntos centrales planteados por Battagliero está relacionado con el carácter no remunerativo de estos importes.

Según explicó, al no formar parte del salario, esas sumas no reciben los incrementos correspondientes y tampoco impactan sobre otros componentes del haber, como el aguinaldo.

“Es una lástima que los montos en negro no vayan al salario y, por lo tanto, no sufran el aumento que se está dando en este momento”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el reclamo apunta a que esas cifras sean incorporadas al haber y adquieran carácter remunerativo. De concretarse, explicó, también tendrían incidencia en el sueldo anual complementario.

El esquema de aumentos

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Battagliero también se refirió al acuerdo salarial informado luego de las últimas negociaciones paritarias.

De acuerdo con lo señalado por la dirigente, el esquema contempla un 3,5% de incremento en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre.

Battagliero indicó además que, según la información recibida, los incrementos para los jubilados provinciales se abonarían junto con los haberes de los trabajadores activos.

La cuestión adquiere relevancia para los jubilados debido a las disposiciones de la nueva legislación previsional, que establece un mecanismo para el traslado de los aumentos otorgados a los trabajadores activos al sector pasivo.

De esta manera, según explicó la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, los incrementos correspondientes se pagarían junto con los haberes de septiembre.

Mientras continúan las presentaciones vinculadas a las sumas no remunerativas, desde la entidad local remarcan la importancia de que los jubilados de los distintos escalafones que correspondan completen la documentación antes del 30 de septiembre.