Invitan a participar del panel “Inteligencia artificial en acción: herramientas y experiencias para emprender, comunicar y aprender”

La propuesta se desarrolla en el marco del PECAT “Liderazgo y creatividad con enfoque de calidad”. (Res. N° 073/26).

La actividad, moderada por la Mg. Elizabeth Weinzettel, se desarrollará el próximo lunes 28 de septiembre a las 17:30 bajo modalidad virtual a través de Google Meet y podrá participar toda la comunidad de la FCG, así como público interesado en la temática.

Durante el panel, dos estudiantes avanzados de la carrera de Marketing miembros del PECAT compartirán experiencias concretas de aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial. Por un la estudiante de segundo año Ángela Godoy explicó explorará y abordará el uso de herramientas de IA aplicadas al emprendimiento, presentando la utilización de Lovable -herramienta orientada al desarrollo de aplicaciones y soluciones digitales mediante IA- y su potencial para facilitar procesos de ideación, prototipado e innovación en proyectos emprendedores. Por otro lado, el estudiante de tercer año, Ramiro Borches, compartirá su experiencia en el uso de IA como herramienta de apoyo para las tareas de comunicación institucional, mostrando aplicaciones concretas vinculadas con la producción de contenidos, comunicación y gestión de actividades profesionales (Gemini, ChatGPT, Canva). Finalmente, el tercer expositor será el Lic. Osvaldo Ramírez, docente de la casa, quien hablará sobre los usos, posibilidades y desafíos de la IA en los procesos de aprendizaje y en la futura práctica profesional, abordando criterios para su utilización como herramienta de apoyo, promoviendo una mirada crítica, creativa, ética y responsable.

La actividad pretende generar un espacio de diálogo y circulación de experiencias, conocimientos y buenas prácticas. De este modo, la inteligencia artificial no se presenta únicamente como herramienta tecnológica, sino como un recurso que puede ampliar las posibilidades de creación, resolución de problemas, comunicación y generación de nuevas iniciativas, siempre desde una utilización crítica y responsable.

Inscripción y acceso a la reunión

Quienes estén interesados en participar, deberán completar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Link a la reunión de MEET: https://meet.google.com/rtp-ehyi-wcz