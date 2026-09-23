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Valentín Carlos Dorato

Necrológicas23 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Falleció el día 23 de septiembre a la edad de 89 años.

Sus restos son velados en sala "B" de Av. Ramírez 1032 y serán inhumados el día 23 de septiembre a las 17:00 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Av. Belgrano 1472 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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