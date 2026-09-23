Valentín Carlos Dorato

La actividad será este viernes 25 de septiembre, a las 15:00, en la sala auditorio Eva Perón. APUNF, SUOYEM Crespo y CRU, abrieron la invitación a la comunidad. Desde la organización, puntualizaron el temario a tratar.
El encuentro se programó para las 11 en la Secretaría de Trabajo. En vísperas a la reunión, cada gremio realizará Asambleas para que las bases determinen si aceptan o rechazan, Además, Agmer realizará un Congreso el viernes para profundizar el análisis.
Un joven denunció una estafa por Marketplace cuando intentaba comprar un Volkswagen Gol Power. Aseguró que desconocidos accedieron a su billetera virtual y le sustrajeron $5 millones. Además, su padre había transferido $450.000 como anticipo.
Luego del sorteo correspondiente al plan de 50 terrenos sociales realizado por el Municipio de Crespo la semana pasada, comenzó una nueva etapa dentro del proceso de selección: la verificación de la información declarada por las personas inscriptas.
Los alumnos de 5º año organizan una campaña para reunir juguetes, artículos de librería y alimentos no perecederos que serán entregados durante un viaje educativo a Misiones. Las donaciones se reciben hasta este jueves 24 de septiembre en la institución.
El hombre sustrajo el dispositivo de una vivienda y lo colocó en una de las habitaciones de su domicilio. Sin desvincularlo de la aplicación, el propietario pudo seguir en vivo las imágenes y aportar información clave para la investigación.