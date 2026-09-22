Dictámenes y nuevos proyectos para otra sesión en el HCD de Crespo

Algunos proyectos llevan con dictámenes del Concejo en Comisión, mientras que otros estarán tomando ingreso parlamentario. Estación Plus Crespo pudo confirmar que la sesión alcanzará el siguiente temario:

1.- Lectura y consideración del Acta N° 61, correspondiente a la Sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Marcia Natalí Frank, la construcción de una vivienda unifamiliar, bajo el sistema constructivo de container, en el inmueble ubicado en calle Los Tobas 902 de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la compañía Bioingeniería Virch S.A., el Permiso de Uso de Suelo para la instalación de una planta de biogás y biometano en Crespo.

c) Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Histórico Natural Municipal, el bosquecillo de Ombúes ubicado en calle Los Wichis, del Barrio San Cayetano de Crespo.

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Ana Lucía Gareis, la instalación del emprendimiento "fabricación de productos de panificación", en la propiedad ubicada en Sargento Cabral 347 de Crespo.

4.- Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Roque Luis Roselot, la utilización de un carribar de un solo eje, para la venta de helados.

5.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la condonación de deudas al Hogar Nuevo Amanecer, sobre el inmueble ubicado en Santiago del Estero 646 de Crespo.

6.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juntos por Entre Ríos, mediante el cual se formaliza la creación del Área Municipal de Discapacidad.

7.- Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Concejales Más para Entre Ríos, manifestando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de prevención, capacitación, supervisión y control de la Guardia Urbana Municipal.

8.- Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Concejales Más para Entre Ríos, declarando de Interés Cultural, Deportivo y Comunitario de la ciudad de Crespo, a la "Maratón de la Avicultura".