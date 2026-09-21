Afirman que Crespo también vive el "boom de las flores amarillas"

Hay tradiciones que no se pierden, pero sí se reversionan. Tal es el caso del clásico obsequio de una flor cada 21 de septiembre, con el inicio de la primavera. Esta grata y emotiva costumbre tienen nuevas particularidades, sobre las cuales Sebastián Schmidt -de Florería Sogaysé-, detalló a Estación Plus Crespo: "Estamos en una jornada intensa para nosotros, gracias a Dios, con mucho movimiento. Pero ya no es como antes que se centraba en el 21 de septiembre exclusivamente, sino que la tendencia es a la 'semana de la primavera', se usan estos primeros 7 días para hacer este presente. Estamos a full con todas las flores, pero es un boom las flores amarillas".

Quien lleva años en la profesión, reveló el motivo: "Hace unos 5 ó 6 años, se viralizó un TikTok de Floricienta, con su tema musical en el que ella esperaba las flores amarillas. Empezaron a venir y pedirnos flores amarillas, para entonces nosotros teníamos 4 ó 5 flores en ese color, y el primero que llegaba se las llevaba. Empezó cada año a pedirse un poquito más, nos sucedió a todos. Hasta que recién en el segundo o tercer año de esa viralización, los grandes cultivadores pudieron hacer el stock suficiente para recién empezar a cubrir un poquito los pedidos de esta fecha. El tiempo y las condiciones naturales tornan a veces difícil que la flor salga a punto para esta fecha, la sacan antes o después; pero por suerte ya llevamos unos 3 años en los que ya le vienen agarrando la mano y para este día estamos justamente bien provistos".

Florería Sogaysé hoy se viste de amarillo, sobre lo cual Sebastián precisó: "En amarillo tenemos rosas, alelís, varitas de astromelia, girasol -que se volvió muy clásico hace unos años, no es el de campo grande, sino que uno más chiquito que se hace para ramo-, y la flor clásica que le regalan a Floricienta que es el crisantemo -variedad San Vicente-. Eso por ahí lo que más buscan y lo que predomina para el obsequio de primavera".

Sabido es que para estas fechas, se produce un leve aumento de precio por tratarse de una mercadería en su tiempo calendario clave. Sin embargo, Schmidt comentó: "Nosotros siempre intentamos mantener el costo y es muy poco lo que se incrementa. Unas varitas de astromelia arrancan en $4.000 a $5.000, una rosa hoy vale $9.000 -la semana pasada estaba $8.000, por suerte es muy poquita la diferencia-, y la flor más cara es el lirium, que es una vara muy delicada, vale $15.000. Por suerte, no hubo el aumento que uno por ahí pensaba, se pudo mantener prácticamente a los valores de semanas anteriores".

La semana de la Primavera es un gran momento para las florerías: "Esta es una fecha que se le regala a cualquiera. Hoy le regalan a una mamá, a una hermana, a una novia, a una compañera, es un gesto regalar el ramito en cualquier contexto. Distinto a el Día los Enamorados, que le regalan a la novia; o el Día la Madre, que va para la mamá. Este es un día muy amplio de público y la flor va para cualquiera en este momento", dijo Sebastián Schmidt y agregó: "Crespo vive este boom de las flores amarillas. La semana pasada ya venía mucha gente pidiendo ramos, haciendo sus encargues para retirar. Hoy muchos se acercan a elegir, se los prepara y se lo llevan en el momento, ya sea en tono amarillito o en toda la variedad que disponemos en otros colores. Es una jornada que habitualmente estamos hasta las 12:00 y un poquito más, hasta que se va la gente. Por ahí no nos comprometemos mucho con los envíos, porque se satura todo, pero vienen 5 minutos a la florería y ya se lo llevan", confirmó.