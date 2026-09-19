La Estudiantina 2026 de Crespo ingresó en la recta final

El jueves 16 de septiembre, los 12 equipos participantes realizaron la recepción, separación y pesaje de botellas y tapitas en el Parque Ambiental Municipal, como parte del Eco Challenge, una de las propuestas que año tras año genera gran participación y moviliza a toda la comunidad.

La actividad, impulsada por el Área de la Juventud, propone que los estudiantes recolecten materiales reciclables y los acerquen al Parque Ambiental, donde son clasificados para su posterior reutilización. Las botellas PET pueden transformarse en ladrillos destinados a diferentes proyectos, mientras que las tapitas son utilizadas para la elaboración de madera plástica.

“Cada año nos sorprende la cantidad que juntan. Estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 kilos de botellas, además de las tapitas”, destacaron desde el Área de la Juventud, valorando especialmente el compromiso que existe detrás de esta propuesta.

El Eco Challenge no es solamente un desafío para los estudiantes. Durante las jornadas de recolección, las familias, vecinos y distintos integrantes de la comunidad se sumaron al esfuerzo, colaborando con el traslado de los materiales.

“Los chicos, sin la ayuda de sus padres y de la comunidad, no sé qué hubiesen hecho. Hubo papás que hicieron varios viajes durante toda la mañana y también vecinos que pusieron sus vehículos y camiones a disposición”, señalaron desde el Área. Incluso, los equipos extendieron la búsqueda de materiales a localidades vecinas, demostrando el alcance que logró esta propuesta.

Una de las particularidades de esta edición es que todas las escuelas secundarias de Crespo están representadas en la Estudiantina. Además, los equipos pueden estar integrados por estudiantes de diferentes instituciones.

Esta modalidad permite que puedan participar jóvenes que quizás no cuentan con un grupo completo dentro de su propio curso, favoreciendo la integración y el encuentro entre estudiantes de distintas escuelas.

De esta manera, la Estudiantina continúa consolidándose como un espacio de participación, integración, creatividad y compromiso, donde el protagonismo está puesto en los jóvenes, pero el acompañamiento se extiende a las familias y a toda la comunidad.

ÚLTIMAS ACTIVIDADES

La Estudiantina 2026 tendrá sus últimas propuestas este fin de semana:

–Sábado 19 de septiembre / Predio de la Tradición desde las 9:00

Pollo al Disco – Categoría A. donde los jurados serán los cocinero de la FNA

Ensalada de Fruta – Categoría B.

–Domingo 20 de septiembre / Área de la Juventud desde las 17:00

Desfile de Carrozas – Categoría A.

Coreografía – Categoría B.

Entrega de premios de los juegos.

Entrega de premios finales y cierre de la Estudiantina.

Durante el cierre se darán a conocer los puntajes finales y se realizará la entrega de premios. El primer puesto tendrá como premio un viaje a Colón, como una propuesta vinculada al turismo provincial; el segundo puesto recibirá un viaje a Interlagos, mientras que el tercer puesto tendrá como premio una choripaneada para todo el equipo.

A estos reconocimientos se suman premios y beneficios aportados por empresas, comercios y emprendedores locales, que acompañan esta edición de la Estudiantina.