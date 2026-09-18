Newcom: Crespo será sede de un encuentro recreativo con equipos de la región

El deporte recreativo tendrá este sábado una nueva jornada en Crespo con la realización del 3º Encuentro Recreativo de Newcom, una propuesta organizada por el Centro de Educación Física N° 38.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la profesora de Educación Física Azul Holdstein explicó que la jornada contará con la participación de equipos de Crespo y distintas localidades de la región. La competencia contemplará las categorías mixto +60 y femenino +50, con delegaciones provenientes de Seguí, Valle María y Ramírez, entre otras.

La actividad se desarrollará aproximadamente entre las 10:00 y las 16:00, en el estadio de la Escuela Municipal de Vóley, ubicado en el Club Cultural de Crespo, conocido como la “Arena Celeste”.

Una propuesta abierta al público

El encuentro será con acceso para todo público. La particularidad es que no se cobrará una entrada convencional: quienes concurran podrán colaborar con un alimento no perecedero, que posteriormente será destinado al Hospital de Crespo.

“Va a ser abierto para todo público, para quien quiera ir a ver”, señaló Holdstein a Estación Plus Crespo, al tiempo que confirmó que también habrá servicio de cantina durante la jornada.

Los asistentes podrán adquirir distintas opciones para comer y acompañar la actividad deportiva, entre ellas hamburguesas y tortas fritas.

¿Qué es el Newcom?

Holdstein también explicó las características de esta disciplina, que tiene similitudes con el vóley, aunque presenta reglas propias.

“Es similar al vóley; lo que se diferencia es que la pelota se agarra”, explicó. El Newcom se juega con seis participantes por equipo, en una cancha de 9 por 9 metros, con una red que divide ambos campos.

Una de las diferencias principales respecto del vóley tradicional es justamente la posibilidad de recibir y retener la pelota, lo que modifica la dinámica del juego.

La profesora explicó que, si bien existen categorías competitivas vinculadas a determinadas edades, el Newcom puede ser practicado por personas de distintas edades.

Según describió Holdstein, suele tener una importante aceptación entre adultos mayores debido a que se trata de una actividad de menor impacto y con movimientos generalmente menos veloces que los del vóley convencional.

La trayectoria de Holstein entre el vóley y el Newcom

La entrevistada contó a Estación Plus Crespo que su vínculo con el vóley comenzó desde muy joven y que comenzó a trabajar profesionalmente en esa disciplina durante sus años de formación en Santa Fe.

“Yo juego al vóley desde chiquita, desde los 11”, relató. Luego desarrolló su actividad profesional en Santa Fe y Paraná, hasta radicarse laboralmente en Crespo.

Su acercamiento al Newcom es más reciente. Realizó una capacitación como entrenadora y comenzó a trabajar con un grupo de esta disciplina el año pasado.

Así, este sábado tendrá lugar una nueva jornada que combinará actividad deportiva, recreación y una acción solidaria, con la posibilidad de que el público acompañe a los equipos y, al mismo tiempo, contribuya con alimentos destinados al Hospital.