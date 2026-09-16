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Crespo: Se realizó el segundo Café Multilingüe en el marco de la Semana de las Lenguas

La propuesta reunió a alumnos y participantes externos para practicar distintos idiomas en un espacio distendido de conversación, juegos e intercambio. Las actividades continuarán hasta el sábado 19 de septiembre con propuestas para niños y adultos.
Crespo16 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Conectar, Espacio Multilingüe de Crespo, llevó adelante el segundo encuentro del Café Multilingüe, una iniciativa que busca generar un ámbito diferente al de las clases habituales para que los participantes puedan poner en práctica los idiomas que estudian.

Victoria Cepeda, profesora de la institución, explicó a Estación Plus Crespo que la actividad se desarrolla en el marco de la Semana de las Lenguas, que este año se extiende del 12 al 19 de septiembre.

"Es el segundo año que lo realizamos. Muy lindo todo salió y estamos muy contentos con la predisposición de la gente y de los alumnos del instituto", señaló Cepeda.

Practicar los idiomas desde el intercambio

La propuesta contempla actividades vinculadas con inglés, italiano, portugués, francés y alemán, además del español destinado a quienes no conocen alguno de esos idiomas.

Cepeda explicó que el objetivo es generar situaciones de conversación, juegos y práctica, especialmente para trabajar una de las dificultades que suelen aparecer durante el aprendizaje: animarse a hablar.

"Conversamos, jugamos y practicamos un poco", detalló la profesora, quien destacó que este tipo de encuentros permite abordar la expresión oral en un contexto más distendido.

La iniciativa comenzó el año pasado como una experiencia piloto y, según comentó Cepeda a Estación Plus Crespo, durante 2026 se incorporaron nuevas propuestas y se registró una mayor participación de alumnos.

Las actividades que quedan

La Semana de las Lenguas continuará este jueves 17 de septiembre, con la actividad "Aprendemos portugués jugando", destinada a niños que concurren a la escuela primaria. La propuesta será de 16:00 a 17:00 y tendrá una introducción intensiva y básica al idioma portugués.

El cierre será el sábado 19 de septiembre, desde las 9:30, con un Desayuno Inglés, pensado como una experiencia vinculada a las costumbres del Reino Unido, incluyendo el tradicional té inglés.

Además, durante este año Conectar incorporó otras propuestas, como una cocina multilingüe, ampliando las posibilidades de acercamiento a los idiomas mediante actividades prácticas y recreativas.

Inscripciones y contacto

Cepeda indicó que los cursos habitualmente se desarrollan desde marzo hasta noviembre o diciembre, aunque este año también se habilitaron algunos espacios de formación después de las vacaciones de invierno.

Quienes quieran conocer las propuestas pueden comunicarse con Conectar, Espacio Multilingüe, a través de su cuenta de Instagram @conectar.espaciomultilingue o acercarse a la sede ubicada en Otto Sagemüller 569, Crespo.

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