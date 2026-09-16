Silvia Ledesma: "Estos 50 terrenos son la punta del hilo, como para que esta modalidad se proyecte en el futuro"

La Comisión de Vivienda del Concejo Deliberante presenció el sorteo de los 50 lotes sociales, contexto en el que la edil Silvia Ledesma -Frente Más Para Entre Ríos / Crespo en Marcha-, ofició de veedora. Minutos antes, en declaraciones a Estación Plus Crespo, manifestó sus expectativas: "Hoy estoy participando de esta instancia importante, como es el sorteo de los 50 lotes sociales. Esto también fue un proyecto nuestro, allá por el 2024, presentado también para ver las posibilidades de realizarlo".

Referenció que "siempre la intención es obviamente, que se le pueda dar el beneficio a muchos crespenses más, que están necesitando su casa propia", y en tal sentido, ahondó: "Vamos a estar siguiendo de cerca la condición de los que resulten preadjudicatorios. Son 950 inscriptos para 50 terrenos. Estos 50 terrenos son la punta del hilo, como para que esta modalidad se proyecte en el futuro. Hay muchos más crespenses que necesitan su casa, sabemos que esto es muy poco, pero es el comienzo. Ojalá sea el inicio y que muchos más tengan la posibilidad de tener el terreno, como es el caso de hoy. Como decimos, la tierra propia, para empezar a construir su propio techo familiar".

Ledesma recordó que "estuvimos acompañando este Programa, porque es un tema muy sensible para aquellas personas que hoy todavía continúan alquilando. Siempre vamos a estar velando por el vecino de nuestra ciudad", concluyó.