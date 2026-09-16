Día del Empleado de Comercio: en Crespo solicitan el cierre de los comercios el lunes 28

El Día del Empleado de Comercio se conmemorará este año el lunes 28 de septiembre, debido a que el 26 de septiembre cae sábado. Así lo explicó a Estación Plus Crespo Carlos Pfeiffer, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo, quien convocó a los comercios de la ciudad a acompañar la jornada y permitir que los trabajadores puedan celebrar su día.

Pfeiffer señaló que el pedido se fundamenta en la Ley Nacional 26.541, sancionada en noviembre de 2009, que establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Según explicó, en aquellos años en que la fecha coincide con un sábado, representantes sindicales y cámaras empresarias vinculadas a la actividad acuerdan el traslado de la celebración.

"Nuestros representantes a nivel sindical, como también los representantes de las diferentes cámaras de comercio, acordaron días pasados que los comercios el día lunes cierren sus puertas", manifestó Pfeiffer a Estación Plus Crespo.

Más de 1.000 trabajadores vinculados al sector

De acuerdo con lo informado por el dirigente mercantil, la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo reúne a más de 1.000 trabajadores, entre activos y pasivos.

La jornada busca que los empleados puedan disponer de su día de descanso y participar de la celebración correspondiente al sector comercial.

A quiénes alcanza el pedido de cierre

Pfeiffer aclaró que el pedido de cierre está dirigido principalmente a los comercios que cuentan con trabajadores en sus locales de venta o comercialización.

En cambio, explicó que la medida no alcanza a los establecimientos que son atendidos exclusivamente por sus propietarios. No obstante, indicó que estos comerciantes también pueden adherir voluntariamente a la jornada y mantener sus puertas cerradas como una muestra de acompañamiento.

Antecedentes de adhesión en Crespo

El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio destacó además el nivel de adhesión que, según señaló, se registra habitualmente en Crespo.

"En los últimos años toda la parte comercial de Crespo se ha adherido a nuestro pedido. Todos los comercios donde cuentan empleados cerraron sus puertas", afirmó.

Entre los establecimientos que mencionó se encuentran supermercados, tiendas y bazares. También destacó el acompañamiento de la cooperativa local, a la que identificó como una de las entidades con mayor cantidad de trabajadores dentro del gremio.

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo solicitaron a los comerciantes acompañar la jornada del lunes 28 de septiembre, mientras que recomendaron a la comunidad tener en cuenta el cierre para organizar sus compras con anticipación.