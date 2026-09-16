Crematorio para mascotas: Lindt Servicios emplazará el nuevo proyecto en zona rural entre Crespo y Racedo

La empresa familiar ya obtuvo la factibilidad municipal para avanzar con el proyecto, que estaría ubicado en una zona rural del Ejido Crespo, camino a Racedo.

Mariela Lindt explicó a Estación Plus Crespo los alcances de la iniciativa y señaló que busca responder a una demanda de familias que buscan una alternativa para despedir a sus mascotas.

Un proyecto que busca atender una demanda creciente

Lindt Servicios, empresa familiar de amplia trayectoria en la prestación de servicios fúnebres, avanza en un nuevo proyecto: la instalación de un crematorio para mascotas en una zona rural del Ejido Crespo.

Mariela Lindt, integrante de la empresa, visitó los estudios de Estación Plus Crespo y explicó que la iniciativa surgió a partir de consultas y conversaciones con personas que plantearon la necesidad de contar con una alternativa para disponer de los restos de sus mascotas cuando fallecen.

“Muchas veces nos manifiestan esta necesidad: ¿qué hago con mi mascota?, ¿cómo puedo hacer cuando fallece mi mascota?”, comentó Lindt durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

Según explicó, el proyecto se encuentra actualmente en una etapa de desarrollo y comenzó con las gestiones de factibilidad y autorización de uso de suelo correspondientes.

Será en una zona rural del Ejido Crespo

El emprendimiento no estará ubicado dentro de la planta urbana de Crespo. El lugar elegido se encuentra en una zona rural perteneciente al Ejido Crespo, camino a Racedo, pasando el paso nivel.

“Era importante encontrar el lugar y pedir las autorizaciones correspondientes. Primero pedimos la factibilidad acá a la Municipalidad, porque corresponde al Ejido Crespo, y después se presenta una carpeta en provincia, donde requieren otras habilitaciones”, detalló Lindt.

La representante de la empresa confirmó que ya cuentan con la aprobación municipal de la factibilidad, mientras continúan reuniendo la documentación necesaria para avanzar con las gestiones ante organismos provinciales.

La cremación y el impacto ambiental

Uno de los aspectos que Lindt consideró importante explicar es el funcionamiento de este tipo de instalaciones y las características de la tecnología utilizada.

En ese sentido, sostuvo que existe información disponible sobre los sistemas actuales de cremación y que, a su criterio, algunas percepciones pueden estar vinculadas con tecnologías utilizadas décadas atrás.

“Hoy tenemos acceso a toda la información disponible a través de Internet. Estos hornos tienen una tecnología tan avanzada y tal vez nos quedamos con lo que pasaba hace 20 años atrás”, manifestó.

Lindt también señaló que la empresa presentó un estudio de impacto ambiental ante el municipio, como parte del proceso de evaluación del proyecto. Al respecto, afirmó que, según ese estudio, el impacto ambiental sería mínimo.

Durante la entrevista informó que el estudio forma parte de la documentación y evaluaciones que deberán atravesarse en las distintas instancias de habilitación.

Una alternativa para quienes no tienen dónde sepultar a sus mascotas

La empresa plantea el nuevo servicio como una alternativa especialmente destinada a personas que no cuentan con un espacio propio donde enterrar a sus mascotas.

“Hay personas que no tienen patio, hay personas que alquilan, hay personas que viven en departamento, y hoy la mascota pasó a ser un miembro más de la familia”, expresó Lindt.

La propuesta contempla que, una vez realizada la cremación, las cenizas sean entregadas a la familia, para que pueda decidir qué hacer con ellas.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de desarrollar el predio como un espacio parquizado y forestado. Lindt explicó que la intención es que el lugar tenga una ambientación vinculada con la naturaleza y sea acorde con las características de la comunidad.

También analizan un espacio para las urnas

Consultada sobre la posibilidad de dejar los restos de las mascotas en el lugar, Lindt explicó que se trata de una alternativa que podría incorporarse si existe una demanda concreta.

“Si después las personas nos solicitan, lo que se hace son unos itinerarios y poder dejar ahí la urna también”, señaló, aclarando que esa posibilidad todavía forma parte de la planificación del proyecto.

En ese caso, se trataría de un espacio destinado a quienes prefieran conservar allí la urna con las cenizas de su mascota, en lugar de llevarla a su domicilio.

Un servicio que podría incorporarse a los planes de la empresa

Otro de los aspectos que todavía debe definirse es la modalidad comercial del servicio.

Lindt adelantó que se buscarán montos accesibles y que se analiza la posibilidad de que quienes ya son socios de Lindt Servicios puedan acceder a algún beneficio.

“Por ahora, la idea es que la persona que quiera lo solicite y, para incorporarlo dentro del servicio, seguramente esa persona tendrá un beneficio por ser socio del servicio”, explicó, aunque aclaró que la modalidad todavía no está definida.

La intención también es ofrecer la prestación a personas de localidades de la región. La empresa cuenta con presencia en Ramírez y, según comentó Lindt, ya recibió expresiones de interés de vecinos de otras localidades cercanas.

Una primera etapa para un proyecto que busca avanzar

Mientras se completa la documentación requerida para las próximas etapas, la empresa ya comenzó a trabajar en algunos aspectos del predio.

“Mientras tanto vamos trabajando en lo que es la forestación, el parquizado y demás, que son las cosas que podemos ir avanzando mientras vamos diseñando con el arquitecto”, explicó Lindt.

El proyecto contempla inicialmente la cremación de perros y gatos, aunque todavía resta determinar con precisión las características y capacidad del equipamiento que se incorporará, particularmente respecto del peso máximo de los animales que podrán ser cremados.

Lindt indicó que se trataría también de animales de tamaño grande (perros ovejeros por ejemplo), aunque aclaró que todavía no cuenta con la especificación técnica exacta sobre el límite de peso.

Desde Lindt Servicios remarcaron que la iniciativa se encuentra todavía en proceso de desarrollo y habilitación, pero manifestaron su expectativa de poder concretarla en el menor tiempo posible.

“Siempre que pensamos un proyecto, lo pensamos en el bien común. Así que creemos que esto viene a aportar valor, no solamente como empresa, sino a la comunidad”, sostuvo Mariela Lindt en diálogo con Estación Plus Crespo.