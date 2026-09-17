Documento histórico: así fue la inauguración de la plazoleta de la Sociedad Italiana en 1991

En este mes de septiembre de 2026, cuando la Sociedad Italiana de Crespo celebra sus 125 años de trayectoria, Estación Plus Crespo presenta un documento fílmico registrado en 1991, con motivo de la inauguración de la plazoleta de la institución.

Las imágenes corresponden a un acontecimiento realizado al cumplirse los 90 años de la fundación de la Sociedad Italiana de Crespo, y permiten recuperar parte de la historia institucional y comunitaria de aquella época.

El registro conserva la presencia de autoridades locales y representantes de la comunidad italiana que participaron de aquel acto, constituyéndose en un valioso testimonio audiovisual de la historia de Crespo.

Las autoridades presentes

Entre las autoridades que participaron de la ceremonia se encontraban:

Luigi Caltagirone , cónsul general de Italia en Rosario.

Rolando Kaehler , intendente de Crespo.

Guillermo Luis Ruberto , viceintendente de Crespo.

Víctor Canavesio , presidente de la Sociedad Italiana de Crespo.

Luis Lossi, vicecónsul de Italia en Paraná.

Un recuerdo que vuelve 35 años después

A 35 años de aquella inauguración, las imágenes recuperadas por Estación Plus Crespo permiten volver a observar a protagonistas de la vida institucional de la ciudad y un momento significativo para la Sociedad Italiana.

El documento adquiere un significado especial en este septiembre de 2026, cuando la institución conmemora sus 125 años de presencia y actividad en Crespo.

Estación Plus Crespo presenta este material histórico como un aporte a la memoria de la comunidad y al rescate de imágenes que forman parte de la historia de nuestra ciudad.