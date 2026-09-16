Aldea María Luisa prepara su gran fiesta aniversario con exposición, gastronomía, y música con Los Palmeras y Los Moros

La celebración por los 139 años de la localidad será el domingo 11 de octubre, con entrada libre y gratuita. La jornada incluirá la inauguración del nuevo Polideportivo Municipal, almuerzo con vaquillas con cuero y una amplia programación musical en el Predio Multieventos La Posta.

Aldea María Luisa se prepara para celebrar sus 139 años con una nueva edición de su tradicional fiesta aniversario. La celebración se desarrollará el domingo 11 de octubre de 2026, en el Predio Multieventos "La Posta", ubicado a la vera de la Ruta Nacional 12, con acceso libre y gratuito.

La jornada comenzará a las 11:00, cuando se realice el acto conmemorativo por el aniversario de la localidad. La ceremonia tendrá lugar en el nuevo Polideportivo Municipal, que será inaugurado oficialmente durante esa misma jornada.

Almuerzo y propuestas gastronómicas

El predio permanecerá habilitado para el público durante toda la jornada. Desde la organización se invita a los asistentes a concurrir con sus propias comodidades (sillones y mesitas) para disfrutar del encuentro.

Para el almuerzo se ofrecerán a la venta cinco vaquillas con cuero, además de distintas alternativas gastronómicas a cargo de los food trucks que estarán instalados en el predio. También funcionará una gran cantina.

Música desde las 18.00 hs

La programación artística comenzará a las 18:00, con la presentación de Los Majestuosos del Chamamé.

A las 19:00 llegará uno de los momentos centrales de la jornada con la presentación de Los Palmeras.

Luego, a las 20:00, será el turno de Los Binder, con una propuesta que combinará música alemana y cuartetera.

El cierre de los espectáculos está previsto para las 21:00, con Los Moros, agrupación que estará celebrando sus 50 años con la música.

Inscripción para emprendedores y artesanos

En el marco de la fiesta, la Municipalidad de Aldea María Luisa también abrió la inscripción gratuita para emprendedores y artesanos interesados en instalar sus puestos durante el aniversario.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a quienes comercialicen productos de elaboración propia. La organización aclaró que no se admitirá la reventa de productos de ningún rubro.

Para consultas e inscripción se estableció como único canal de comunicación el número de WhatsApp 343 6204030.

La propuesta apunta a reunir nuevamente a vecinos y visitantes de la región en una jornada de celebración, gastronomía y espectáculos, con entrada gratuita y actividades durante todo el día.