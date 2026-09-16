La Unión Europea limitará el acceso a las redes sociales para menores de 15 años y prohibirá su uso antes de los 13

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque propondrá prohibir las plataformas para los menores de 13 años y restringir el acceso entre los 13 y 15, durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo.

El plan contempla que los adolescentes de entre 13 y 15 años solo puedan utilizar “mini cuentas” creadas y supervisadas por sus padres o tutores, con funciones limitadas y un máximo de una hora diaria. Para quienes tengan entre 15 y 18 años, las plataformas deberán incorporar mecanismos de diseño seguro. La propuesta será presentada formalmente por la Comisión Europea este jueves.

Von der Leyen sostuvo que la decisión responde a la preocupación por los efectos del uso excesivo de las plataformas sobre los menores, según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La Comisión Europea informó en junio que los jóvenes europeos pasan en promedio 4,5 horas conectados durante los días de escuela y 6,1 horas durante los fines de semana, mientras que un 14% de los adolescentes declaró pasar más de 10 horas diarias frente a pantallas.

La iniciativa se enmarca en una tendencia internacional hacia mayores controles sobre el acceso de los menores a las redes sociales.

Australia fue uno de los primeros países en avanzar con una prohibición para menores de 16 años, mientras que la UE optó por un sistema diferenciado según la edad. “Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes tecnológicas”, afirmó von der Leyen durante su discurso.

Agencia NA