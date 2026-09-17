Docentes rechazaron la nueva propuesta salarial realizada por el gobierno

Tras casi dos horas de reunión, el Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, consideraron como “insuficiente”. “emplazamos al gobierno al día martes para que hagan una propuesta superadora y que tenga la intención de poder recomponer el salario”.

En cuanto a la propuesta que pretendían los gremios docentes, Antivero explicó que el acuerdo paritario del 2025 no fue cerrado y con la inflación acumulada de este año, el gremio de la enseñanza tiene un atraso salarial del 18%, pero que, el Gobierno en las diferentes instancias paritarias que existieron a lo largo del año presentó propuestas equivalentes al 6,5 %.

Además, Antivero avizoró un ciclo lectivo 2027 “condicionado por la inferioridad de condiciones salariales”. “Hay un proceso de empobrecimiento al que el gobierno no está respondiendo”, concluyó Antivero.

El secretario adjunto de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Fabián Monzón, aclaró los motivos de haber denegado la propuesta. “Nosotros traíamos otra expectativa, pensando que el ofrecimiento podría haber sido mucho mayor, es por eso que se rechazó, el Gobierno se comprometió a asistir el día martes, nos dijeron que tienen que reevaluar la oferta, esperamos que así sea”.

Por otra parte Monzón se dio lugar para visibilizar el panorama docente de la modalidad técnico-profesional. “Más allá del empobrecimiento que ha ocurrido con su salario, hay un desfinanciamiento de la Escuela de Educación Técnico-Profesional con la derogación del artículo 52 de la Ley Técnico-Profesional, y los docentes hoy en día tienen que estar poniendo de su bolsillo plata para comprar los elementos, para poder trabajar en los talleres y en los sectores productivos”.

De la reunión paritaria todos los gremios docentes fueron participes, junto a representes del Gobierno provincial.

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