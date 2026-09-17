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Gobernador Etchevehere: proyectan mejoras en el salón de la capilla Nuestra Señora de la Merced

La comisión de la capilla trabaja en la construcción de una nueva cocina y otras mejoras en las instalaciones. Los fondos que se recauden durante la fiesta patronal serán destinados a continuar con las obras.
Entre Ríos17 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La capilla Nuestra Señora de la Merced de Gobernador Etchevehere lleva adelante un proyecto de ampliación de las instalaciones de su salón, con el objetivo de incorporar una cocina y concretar posteriormente otras mejoras.

Leandro Roskopf, integrante de la comisión de la capilla, explicó a Estación Plus Crespo que la iniciativa requiere reunir fondos para poder avanzar progresivamente con los distintos trabajos.

“Estamos proyectando hacer la cocina, ya la comenzamos”, señaló Roskopf, quien destacó que la recaudación de la fiesta patronal representa una oportunidad para reunir recursos y continuar con el proyecto.

Una obra que avanza por etapas

Según detalló el integrante de la comisión, actualmente la construcción ya cuenta con la estructura de encolumnado. El próximo paso previsto es avanzar con el techo y, posteriormente, completar el cerramiento del espacio.

“Tenemos proyectado ya para hacer el techo y después nos estaría quedando todo el tema del cerrado: pared, piso”, explicó.

El proyecto contempla además la construcción de una churrasquera, aunque Roskopf remarcó que las tareas se realizan progresivamente y con el esfuerzo de la propia comunidad.

“Todo de a poco y a fuerza de pulmón”, resumió durante el diálogo con Estación Plus Crespo.

La ubicación de la obra

La ampliación se encuentra en la parte posterior del salón de la capilla. Roskopf explicó que, debido a su ubicación, la construcción no resulta visible para quienes transitan por la calle principal frente al templo.

“Sería por detrás de la capilla. Si bien cuando pasás por adelante, por la calle principal, no se ve, pero si uno se detiene y presta atención, se ve la ubicación de atrás”, detalló.

De esta manera, la comisión de la capilla Nuestra Señora de la Merced busca aprovechar los recursos que puedan generarse a través de las actividades comunitarias, entre ellas la fiesta patronal, para continuar con una obra que se desarrollará por etapas y que permitirá ampliar las posibilidades de uso de las instalaciones.

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