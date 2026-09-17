Sacerdotes verbitas se reunieron en Valle María para revisar su misión y proyectar nuevos desafíos

La Casa de Encuentros Stella Maris, de Valle María, fue escenario durante la semana pasada de la asamblea provincial de los sacerdotes verbitas que desarrollan su misión en Argentina. El encuentro tuvo una característica especial: contó con la presencia de visitadores generales de la congregación, quienes recorrieron distintas comunidades y espacios donde los verbitas llevan adelante su tarea pastoral y educativa.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el padre Simón, de la parroquia San José, explicó que la asamblea se realiza habitualmente todos los años, aunque en esta oportunidad tuvo como particularidad la visita de representantes del Generalato.

"Ellos también recorrieron todos los lugares donde los verbitas están comprometidos con esta querida patria argentina", señaló el sacerdote. Durante su permanencia, los visitadores tuvieron contacto con sacerdotes, comunidades parroquiales, grupos pastorales y espacios educativos.

Una mirada desde otra perspectiva

Según explicó el padre Simón, la visita permitió incorporar una mirada externa sobre el trabajo que desarrolla actualmente la congregación en el país.

"Esta visita general siempre nos hace reflexionar para saber dónde estamos parados actualmente y hacia dónde tenemos que caminar como nuestra misión verbita", expresó.

El sacerdote consideró que contar con una mirada proveniente del Generalato permite revisar prácticas y objetivos que, desde la propia comunidad, pueden ser observados desde una perspectiva más limitada.

"Nosotros no podemos estar como casi en una jaula. A veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor, pero si alguien viene de afuera y nos saca de la jaula para reflexionar, es una ayuda", manifestó.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar la misión de los verbitas, particularmente en lo relacionado con la primera evangelización y los desafíos que presenta actualmente la tarea pastoral.

El mensaje para la parroquia San José

Durante la visita a la comunidad de Crespo, el representante general mantuvo encuentros con los integrantes de la comunidad religiosa, referentes pastorales y otros sectores de la parroquia.

El padre Simón destacó además una consideración particular realizada durante el encuentro: la parroquia San José es reconocida como la primera parroquia de la congregación en América.

A partir de esa condición histórica, el mensaje recibido fue el de asumir un compromiso que trascienda las necesidades propias de la comunidad.

"Por ser primera parroquia, tenemos que comprometernos más. No podemos estar comprometidos solamente con nuestra parroquia, con sus necesidades", explicó Simón a Estación Plus Crespo.

El sacerdote sostuvo que ese compromiso implica también mirar las necesidades de otras comunidades y brindar colaboración cuando sea posible.

Para ejemplificarlo, recurrió a la figura del fundador de la congregación, Arnoldo Janssen, quien, según recordó, no concentró los primeros recursos disponibles exclusivamente en su propio entorno, sino que impulsó el envío de misioneros para atender a quienes necesitaban acompañamiento.

"Así mismo nosotros tenemos que replicar un poquito, implementando esta espiritualidad de nuestro fundador Arnoldo Janssen, y mirar más allá de nuestra propia necesidad", afirmó.

Más de 50 sacerdotes participaron de la asamblea

De acuerdo con lo informado por el padre Simón, la provincia religiosa cuenta actualmente con alrededor de 73 sacerdotes, aunque no todos pudieron participar del encuentro debido principalmente a razones vinculadas con la edad y la salud.

"Fuimos casi unos 50 y algo", precisó, al explicar que la mayoría de los sacerdotes que se encuentran actualmente en actividad participaron de la asamblea desarrollada en Stella Maris.

El encuentro permitió compartir diálogos, análisis y propuestas que, según el sacerdote, no quedan cerrados con la finalización de la asamblea.

"Hay mucho para trabajar desde aquí para otros tres años", sostuvo Simón, anticipando que las conclusiones y sugerencias surgidas durante la visita y la asamblea serán trabajadas posteriormente en distintos espacios de la congregación.

De esta manera, la reunión realizada en Valle María no solamente permitió evaluar el presente de la misión verbita en Argentina, sino también plantear líneas de trabajo para los próximos años, con el desafío de renovar la tarea pastoral y ampliar la mirada hacia las necesidades de otras comunidades.